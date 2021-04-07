Дипломатия во время войны – стрельба по голубям. Надо переходить от пассивной обороны к активной - Перепелица

Григорий Перепелица: "Нет никаких условий для мирного урегулирования конфликта". Фото: Facebook

От "минского формата" давно уже нужно отказаться. Для создания переговорной площадки по ситуации в Украине надо искать нейтральные страны. Например, Австрию, рассказал Gazeta.ua политолог-международник Григорий Перепелица.

"Белорусские власти проводит недружественную политику в отношении Украины. В свое время Петр Порошенко согласился создать площадку в Минске только потому, что это был ультиматум Путина. После поражения под Иловайском у украинского руководства не было выбора, – отмечает он. – В этой гибридной войне Беларусь выступает как союзник России. Она везде голосовала так, как это было выгодно Кремлю. Лукашенко открыто признавал Крым российским и утверждал, что Украине его передали незаконно. На белорусской территории проходят регулярные учения российских войск, их присутствие превращает Беларусь в плацдарм, с которого очень удобно атаковать Украину".

Минская площадка не интересует американцев, считает политолог.

"И Обама, и Трамп всегда отказывались от односторонних встреч. Со своей стороны Путин также не желает создавать площадку вместе с США. Он стремится использовать Минск для того, чтобы, с одной стороны, убедить мировое сообщество, что Россия не является стороной конфликта, с другой – чтобы заставить Украину вести переговоры с представителями оккупированных Донецка и Луганска, таким образом легализовав тамошние квазигосударственные образования".

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В настоящее время нет никаких условий для мирного урегулирования конфликта, убежден Григорий Перепелица.

"Путину нужна война. Когда конфликт в Приднестровье стал ему невыгодным – он его просто заморозил. Так же он может заморозить и войну на Донбассе. Поиск новых площадок – не выход. Дипломатия во время войны – это стрельба по голубям. Надо наращивать наш военный потенциал и переходить от пассивной обороны к активной", – считает он.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе не поедет в Минск на переговоры по Донбассу из-за враждебной риторики Беларуси в отношении Украины.