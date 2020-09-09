 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 36
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1395
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 972
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 396
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1467
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1656
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
3
3
3
11
7
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1683
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 639
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9945
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 153
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 20:23

Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым

  Комментировать
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Александр Хара: За время независимости Украины не было ни одного года, когда не испытывали агрессии Кремля. Фото: Тарас Подолян

Зеленский шел на выборы с тезисом, что нужно завершать войну. Есть положительные примеры - возвращение пленных, настоящее перемирие. Но любые политические уступки России неприемлемы для проукраинского большинства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Идеи Фокина могут привести к реальной гражданской войне. За все время независимости Украины не было ни одного года, когда не испытывали агрессии Кремля. В 2014 она получила вооруженную форму. До этого была информационная, идеологическая, торговая, экономическая. В 2003-м едва не началась война из-за острова Тузла. Тогда Путин не чувствовал себя настолько уверенно", - вспоминает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин уже вмешивается в ситуацию в Беларуси - Ребекка Хармс



По его словам, Кремль продолжает уничтожать украинский суверенитет.

"Хочет, чтобы мы признали российские прокси-силы на Донбассе. Не можем. Потому что тогда РФ станет посредником между украинцами,которые якобы убивают друг друга. Даже если пойдем на это, мира не получим. Россия видит Украину своей частью или зависимой. Согласимся на уступки, реинтеграция Донбасса и Крыма еще больше затормозится.

Первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр отказался от предложения Сталина объединить две части страны на условиях внеблокового статуса. Аденауэр понимал, что слабая Германия, согласившись, попадет в сферу влияния СССР. Пришлось ждать, пока страна станет достаточно сильной, чтобы объединиться на собственных условиях", - добавляет международник.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса, заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола

29-летний мужчина исчез у пекарни

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 33147
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 16443
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 12690
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 12672
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7920
Общество
Кабмин запретил иностранцам транзит через территорию Украины
Кабмин запретил иностранцам транзит через территорию Украины Просмотров: 90
Два украинских дома вошли в финал международного конкурса
Два украинских дома вошли в финал международного конкурса Просмотров: 180
Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию
Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию Просмотров: 279
Вспышка Covid-19: сообщили, сколько учеников Киевщины учатся дистанционно
Вспышка Covid-19: сообщили, сколько учеников Киевщины учатся дистанционно Просмотров: 108
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
3
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
Голосов: 53122
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua