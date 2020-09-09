Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым

Александр Хара: За время независимости Украины не было ни одного года, когда не испытывали агрессии Кремля. Фото: Тарас Подолян

Зеленский шел на выборы с тезисом, что нужно завершать войну. Есть положительные примеры - возвращение пленных, настоящее перемирие. Но любые политические уступки России неприемлемы для проукраинского большинства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Идеи Фокина могут привести к реальной гражданской войне. За все время независимости Украины не было ни одного года, когда не испытывали агрессии Кремля. В 2014 она получила вооруженную форму. До этого была информационная, идеологическая, торговая, экономическая. В 2003-м едва не началась война из-за острова Тузла. Тогда Путин не чувствовал себя настолько уверенно", - вспоминает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин уже вмешивается в ситуацию в Беларуси - Ребекка Хармс





По его словам, Кремль продолжает уничтожать украинский суверенитет.

"Хочет, чтобы мы признали российские прокси-силы на Донбассе. Не можем. Потому что тогда РФ станет посредником между украинцами,которые якобы убивают друг друга. Даже если пойдем на это, мира не получим. Россия видит Украину своей частью или зависимой. Согласимся на уступки, реинтеграция Донбасса и Крыма еще больше затормозится.

Первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр отказался от предложения Сталина объединить две части страны на условиях внеблокового статуса. Аденауэр понимал, что слабая Германия, согласившись, попадет в сферу влияния СССР. Пришлось ждать, пока страна станет достаточно сильной, чтобы объединиться на собственных условиях", - добавляет международник.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса, заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин.