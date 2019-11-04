Дифтерию зафиксировали в еще одной области

В Харьковской области подтвердили заболевание дифтерией. Фото: JKL

В Харьковской области подтвердили первый в 2019 году случай заболевания дифтерией.

Заболевания обнаружили у 29-летней женщины. Пациентку лечили от ангины, но дополнительное обследование показало, что у нее дифтерия миндалин. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Диагноз жительнице Харьковской области поставили 31 октября в областной инфекционной больнице. По словам врачей, у женщины легкая форма заболевания и лечения они планируют ограничить недельным курсом антибиотиков. Для введения сыворотки показаний нет.

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В Украине нет эпидемии дифтерии, сыроватки хватит для всех больных. В этом заверила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.