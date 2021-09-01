Диаспора - это зеркало, в которое нам стыдно смотреть. Самое интересное в журнале "Країна"

"Западная диаспора - это зеркало, в которое нам стыдно смотреть. За пределами Украины сейчас живут в 15 миллионов этнических украинцев. Однако их не так легко воспринимать как часть нации. Социологические опросы подтверждают: украинцы мыслят категориями гражданства, а не этничности. Поэтому, русский из Донецка или Харькова, в большей степени воспринимается своим, чем украинец из Торонто или Мельбурна, - говорит журналист Игорь ЛУБЯНОВ.

- Западная диаспора ориентируется на культуру, не пострадавшую от советского и колониального российского влияния. Все, что ты тренировал в себе десятилетиями, канадский украинец знает с детства без всякой борьбы. У него нет соблазна переходить на русский, ему неизвестно оливье на Новый год. Ну как такое может не бесить?

На праздновании 30-летия Независимости диаспоры хватало. Президент не поленился назвать десятки этносов, живущих в Украине, но не упомянул украинцев за рубежом. За время независимости лишь нескольким украинцам из диаспоры удалось пробиться на наивысшие ступени украинской политики - это бывший народный депутат и экс-министр юстиции Роман Зварыч, Екатерина Чумаченко - жена президента Виктора Ющенко, якобы "управлявшая им по указанию ЦРУ", Наталья Яресько и Ульяна Супрун - экс-министры экономики и здравоохранения.

Диаспора не укладывается в парадигму условного примирения разных частей Украины, которую проталкивает власть "зеленых". Она не воспримет прилизаную историю Украины без Мазепы, Петлюры и Бандеры и с "выдающейся послевоенным восстановлением". Поэтому в Украине Зеленского диаспоры нет".

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