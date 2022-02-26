Дезориентируем врага вместе: среди украинцев ширится новая инициатива

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предложил украинцам дезориентировать российских оккупантов.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
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Предлагается снять таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах.
"Чтобы озадачить и дезориентировать врага, незаконно передвигающегося по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе:
Снимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах!
Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта.
Просим максимальное распространение!", призывает Геращенко.
Инициатива уже массово разлетелась в соцсетях.
Киев и ключевые города контролируются украинской армией. Украина выстояла и успешно отбиваем атаки врага.
Бои продолжаются, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 февраля.
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