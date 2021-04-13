 
Ексклюзивы
1/5
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 216
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 72
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 531
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 378
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 945
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3789
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1125
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2925
Фото
Все фото
5
4
5
5
6
Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам &quot;Одни дома&quot;
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Google посвятил новый дудл известному музею
Google посвятил новый дудл известному музею
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 531
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2925
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 153
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
вторник, 13 апреля 2021 18:47

Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
5

  Комментировать

Западные страны были против развала Союза
Фото: mirovich.media
Граждане читали только то, что надиктовывала власть печати
Люди сравнивали жизнь на Западе и свое
Люди начали ездить за границу и узнавали правду
Граждане читали только то, что надиктовывала власть печати

Страны Запада не хотели распада СССР. Они стремились чтобы советская идеология стала менее каннибальскою, и такой президент, как Горбачев - их полностью устраивал. Они боялись распада СССР том, что опасались за судьбу огромной советской армии и ядерного оружия. Но события 1990-1991 года вошли в турбулентность и уже развивались сами по себе. СССР распался относительно мирно и мрачные прогнозы западных советников не оправдались, пишет mirovich.media.

"Думаю, никто не будет спорить с тем, что где-то в начале восьмидесятых годов совковая идеология потерпела окончательный крах. Та же война в Афганистане выглядела очень странно и анахронично когда пацаны из панельных домов в кроссовках "Адидас" ехали умирать за большевистские сказки столетней давности", - рассказывает Максим Мирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены в СССР и сегодня: что можно купить на среднюю зарплату

Крах советской системы сначала заложили в ее догматической мифологии. Как верно отмечали различные исследователи советского строя, вроде Сэма Харриса, Карла Поппера или Бертрана Рассела, советская система в СССР носила черты религии. В ней были "пророки" вроде Карла Маркса, "мессии" вроде Ленина и их ученики - "апостолы". Все люди, верные системе, должны были в итоге попасть в аналог "рая" - коммунизм, на пути к которому нужно уничтожить массу противников.

В 1920-1930-е годы, среди малограмотных крестьян и рабочих подобная система выглядела "научности". Кроме того, она напоминала религиозные догматы и заповеди, жить по которым обучали в дореволюционных школах, так что никакого противоречия здесь не возникало. Но уже к 1960-70-х лет выросло новое поколение с гораздо более широким кругозором, которое стало подвергать сомнению советскую догматику. Как итог - советская идеология в 1970-е сошла сначала на анекдоты, в 1980-е - критические статьи. А до 1985 года уже никто не верил, что наступит какой-нибудь "коммунизм", где все будет бесплатно.

Люди поняли, что это все были сказки для рабочих и крестьян 1920-х - выдумки о мире будущего, где будет бесплатная еда и одежда.

Если в 1940-50-е годы почти вся информация о жизни за пределами СССР была недоступной для большинства граждан, то в 1970-80-х годов, с ростом глобализации и распространением радио и телевидения, информация стала более доступной, появилась возможность сравнивать. В общем неглупые и трудолюбивые советские инженеры, врачи, рабочие увидели, что их коллеги на "загнивающем Западе" живут гораздо приличнее, чем они сами в СССР.

Например, обычный рабочий в США мог себе позволить хороший дом с обстановкой, личный автомобиль и зарубежные путешествия, тогда как советский рабочий в лучшем случае ютился с семьей в бесплатной панельной квартирке, жил от зарплаты до зарплаты, а из всех развлечений было только хоккей по телевизору и пиво или водка с друзьями.

"Об этом почему-то не пишут исследователи краха СССР, но как по мне - это была одна из главных причин краха всей советской системы", - сообщает Мирович.

Советский диктат 1920-1950-х держался на информационном дефиците. Граждане в СССР были фактически отрезаны от независимых источников информации, а обо всех происходящих в мире событиях узнавали со страниц советских газет.

С течением времени такую ​​информационную блокаду стало организовывать все сложнее. Советские граждане стали выезжать за границу и привозить рассказы о том, как там на самом деле обстоят дела. Стало появляться множество радиостанций с несоветской трактовкой тех или иных событий в мире. Добавил масла в огонь и сокрытия советским правительством всей правды о репрессиях 1930-50-х, о Чернобыле и войну в Афганистане - раскрытие настоящих цифр и статистики об этих событиях произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Приход информационного общества, где каждый имеет право на свободное получение, распространение и трактовка той или информации, и стал одной из главных причин краха СССР. Коммунистическая партия со своей "единственно верной" трактовкой событий стала смешным и нелепым атавизмом.

В СССР существовал буклет, который знакомил с Чернобыльской атомной электростанцией и городом Припять. Также есть подробная информация о принципе действия "Реактор большой мощности канальный".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 13662
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 9477
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7920
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4662
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4383
Общество
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
4
 Просмотров: 9
Выпускников школ освободили от государственной аттестации
Выпускников школ освободили от государственной аттестации Просмотров: 279
На Харьковщине начнутся антитеррористические тренировки
На Харьковщине начнутся антитеррористические тренировки Просмотров: 135
Помощь семьям: на сколько хотят увеличить выплаты за рождение ребенка
Помощь семьям: на сколько хотят увеличить выплаты за рождение ребенка Просмотров: 234
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
8
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 55916
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть