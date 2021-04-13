Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР

Фото: mirovich.media

Страны Запада не хотели распада СССР. Они стремились чтобы советская идеология стала менее каннибальскою, и такой президент, как Горбачев - их полностью устраивал. Они боялись распада СССР том, что опасались за судьбу огромной советской армии и ядерного оружия. Но события 1990-1991 года вошли в турбулентность и уже развивались сами по себе. СССР распался относительно мирно и мрачные прогнозы западных советников не оправдались, пишет mirovich.media.

"Думаю, никто не будет спорить с тем, что где-то в начале восьмидесятых годов совковая идеология потерпела окончательный крах. Та же война в Афганистане выглядела очень странно и анахронично когда пацаны из панельных домов в кроссовках "Адидас" ехали умирать за большевистские сказки столетней давности", - рассказывает Максим Мирович.

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Крах советской системы сначала заложили в ее догматической мифологии. Как верно отмечали различные исследователи советского строя, вроде Сэма Харриса, Карла Поппера или Бертрана Рассела, советская система в СССР носила черты религии. В ней были "пророки" вроде Карла Маркса, "мессии" вроде Ленина и их ученики - "апостолы". Все люди, верные системе, должны были в итоге попасть в аналог "рая" - коммунизм, на пути к которому нужно уничтожить массу противников.

В 1920-1930-е годы, среди малограмотных крестьян и рабочих подобная система выглядела "научности". Кроме того, она напоминала религиозные догматы и заповеди, жить по которым обучали в дореволюционных школах, так что никакого противоречия здесь не возникало. Но уже к 1960-70-х лет выросло новое поколение с гораздо более широким кругозором, которое стало подвергать сомнению советскую догматику. Как итог - советская идеология в 1970-е сошла сначала на анекдоты, в 1980-е - критические статьи. А до 1985 года уже никто не верил, что наступит какой-нибудь "коммунизм", где все будет бесплатно.

Люди поняли, что это все были сказки для рабочих и крестьян 1920-х - выдумки о мире будущего, где будет бесплатная еда и одежда.

Если в 1940-50-е годы почти вся информация о жизни за пределами СССР была недоступной для большинства граждан, то в 1970-80-х годов, с ростом глобализации и распространением радио и телевидения, информация стала более доступной, появилась возможность сравнивать. В общем неглупые и трудолюбивые советские инженеры, врачи, рабочие увидели, что их коллеги на "загнивающем Западе" живут гораздо приличнее, чем они сами в СССР.

Например, обычный рабочий в США мог себе позволить хороший дом с обстановкой, личный автомобиль и зарубежные путешествия, тогда как советский рабочий в лучшем случае ютился с семьей в бесплатной панельной квартирке, жил от зарплаты до зарплаты, а из всех развлечений было только хоккей по телевизору и пиво или водка с друзьями.

"Об этом почему-то не пишут исследователи краха СССР, но как по мне - это была одна из главных причин краха всей советской системы", - сообщает Мирович.

Советский диктат 1920-1950-х держался на информационном дефиците. Граждане в СССР были фактически отрезаны от независимых источников информации, а обо всех происходящих в мире событиях узнавали со страниц советских газет.

С течением времени такую ​​информационную блокаду стало организовывать все сложнее. Советские граждане стали выезжать за границу и привозить рассказы о том, как там на самом деле обстоят дела. Стало появляться множество радиостанций с несоветской трактовкой тех или иных событий в мире. Добавил масла в огонь и сокрытия советским правительством всей правды о репрессиях 1930-50-х, о Чернобыле и войну в Афганистане - раскрытие настоящих цифр и статистики об этих событиях произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Приход информационного общества, где каждый имеет право на свободное получение, распространение и трактовка той или информации, и стал одной из главных причин краха СССР. Коммунистическая партия со своей "единственно верной" трактовкой событий стала смешным и нелепым атавизмом.

В СССР существовал буклет, который знакомил с Чернобыльской атомной электростанцией и городом Припять. Также есть подробная информация о принципе действия "Реактор большой мощности канальный".