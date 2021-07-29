Девушку хотели сжечь заживо и варили в кипятке. Церковный праздник 30 июля

30 июля православная церковь вспоминает святую Маргариту Антиохийскую. До сих пор неизвестно, жила ли она на самом деле.

По упоминаниям, она происходила из семьи языческого жреца Эдессия. Девушка не захотела поклоняться идолам, приняла христианство и обет целомудренной жизни. За это отец прогнал Маргариту из дома.

Автор: pinterest.com В День Святой Маргариты принято идти в церковь на торжественную литургию

У нее с первого взгляда влюбился префект Олимврий за ее доброту и красоту. Предложил стать его женой, если она откажется Христа.

Однако Маргарита отказала, после чего поклонник притянул ее к общественному суду в Антиохии. Из-за отказа верить в языческих богов ее приговорили к смертной казни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начала христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира

Девушку пытались сжечь живьем и варили в кипятке, однако она осталась невредимой. Тогда святой решили отрубить голову, чтобы убить окончательно.

1213 Иоанн де Бореа взял в одном из монастырей Константинополя серебряный ларец с кистью руки святой. Эти мощи спасли его от бури на пути в Венецию.

День Ангела сегодня отмечают Марина и Маргарита. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.