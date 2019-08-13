Девочке удалили опухоль, которая весила половину ее тела

Девочке сделали операцию по удалению опухоли весом 1700 г на 4 день жизни.
Камила была больна на копчиковую тератому. Вес опухоли составлял 43% от веса девочки, пишет zaxid.net.
Операцию провели хирурги Львовской городской больницы.
Мать девочки чувствовала, как растет опухоль, когда ребенок еще был в утробе. Рост тератомы остановился только на последнем месяце беременности.
Женщине при родах сделали кесарево сечение.
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Опухоль девочки шла по позвоночнику до крестцовых костей.
Ягодицы младенца были похожи на сплошную опухоль.
Кроме опухоли, у девочки была аномалия артерий, вен и сосудов, которые кормили опухоль.
Сложнейшая операция прошла удачно. Ребенок только сутки был подключен к аппарату искусственного вентилирования легких.
На днях ей снимут швы. Ребенка можно будет забрать домой.
Врач-анестезиолог из Центрального госпиталя МВД Украины предстанет перед судом за халатность и злостное пренебрежение к должностным инструкцияй. Они стали предпосылкой тяжелой болезни пациентки.
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