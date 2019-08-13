Девочке удалили опухоль, которая весила половину ее тела

4-дневной девочке сделали операцию по удалению тератомы, которая весила почти половину ее тела. Фото: zaxid.net

Девочке сделали операцию по удалению опухоли весом 1700 г на 4 день жизни.

Камила была больна на копчиковую тератому. Вес опухоли составлял 43% от веса девочки, пишет zaxid.net.

Операцию провели хирурги Львовской городской больницы.

Мать девочки чувствовала, как растет опухоль, когда ребенок еще был в утробе. Рост тератомы остановился только на последнем месяце беременности.

Женщине при родах сделали кесарево сечение.

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Опухоль девочки шла по позвоночнику до крестцовых костей.

Ягодицы младенца были похожи на сплошную опухоль.

Кроме опухоли, у девочки была аномалия артерий, вен и сосудов, которые кормили опухоль.

Сложнейшая операция прошла удачно. Ребенок только сутки был подключен к аппарату искусственного вентилирования легких.

На днях ей снимут швы. Ребенка можно будет забрать домой.

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