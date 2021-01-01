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пятница, 01 января 2021 14:55

Дети погибших военных будут питаться бесплатно

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Дети погибших военных будут питаться бесплатно
В Украине начал действовать закон о бесплатном питании для детей погибших военных. Фото: vchasnoua

1 января в Украине начал действовать закон о бесплатном питании для детей погибших военных.

Текст закона опубликован на сайте ВР. Так, с сегодняшнего дня местные органы власти, имеющие в подчинении государственные и коммунальные учебные заведения, должны обеспечивать бесплатным питанием детей, у которых один из родителей погиб или пропал без вести, защищая Украину.

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Ранее бесплатным питанием в учреждениях образования обеспечивали только детей-сирот, детей без родительской опеки и учеников 1-4 классов из малообеспеченных семей.

Эта льгота не распространялась на детей, в которых один из родителей погиб или пропал без вести, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп. за первые 100 кВт-час - с января 2021 и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 декабря.

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