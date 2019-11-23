Дети из-за шалостей подняли на уши всю полицию города

В Буче полиция ввела план перехвата из-за шуток детей. Фото: Нацполиция

В городе Буча Киевской области женщина сообщила в полицию о похищении ребенка, однако оказалось, что она просто неправильно поняла детскую игру.

Как отмечается, по указанному адресу уже через несколько минут прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, личный состав Ирпенского отдела полиции был поднят по тревоге, на поиски и задержание преступников был введен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что это были просто детские шалости. Трое мальчишек спрятались от полицейских, прибывших на место происшествия, потому что боялись ответственности", - говорится в сообщении.

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Мальчики рассказали работникам полиции, что играли на улице в "полицейского и злоумышленников", один из них изо всех сил кричал "о помощи". Именно на эти крики и отреагировала женщина, вызвав правоохранителей.

"Работники полиции провели беседу. Ребята пообещали больше так не играть и не пугать людей", - добавили в ведомстве.

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