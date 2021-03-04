Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу

Фото: facebook.com

На Днепропетровщине пьяная мать выгнала на улицу 2 дочерей.

Перед этим девочек - 2 и 7 лет - женщина избила. Детей, которые бродили по улицам почти 8 ч., увидели местные, вызвали полицию, сообщает полицейский офицер Пидгородненськои ОТГ.

"К полицейскому офицеру Подгородненской ОТГ поступил звонок от одной жительницы села Хуторо-Губиниха, которая сообщила, что соседи привели к ней 2 девочек 2 и 7 лет, были одеты не по погоде, грязные, мокрые и голодные. Старшая девочка говорила, что мать их избила и выгнала из дома еще около 8:00, так как была пьяна", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина на неделю бросила сыновей в холоде и голоде

Сотрудники службы по делам детей приехали на место происшествия и составили 2 протокола на горе-мать, которая даже не подозревала, где ее дети. Девочек изъяли из семьи и решают их дальнейшую судьбу.

5-летнюю воспитанницу детского сада взрослые высадили на пустой остановке и поехали. Девочка 40 мин. стояла на морозе, пока ее не увидела соседка.