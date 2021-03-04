 
Ексклюзивы
1/5
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 612
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 387
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2628
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 603
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1279
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1503
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5841
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2043
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
3
3
4
5
Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО
Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО
Не убрали снег - мать министра энергетики отказалась платить за коммуналку
Не убрали снег - мать министра энергетики отказалась платить за коммуналку
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Как в период оттепели не оказаться под льдом
Как в период оттепели не оказаться под льдом
Видео
Все видео
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 252
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 963
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 612
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 360
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1899
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
Просмотров: 27
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
четверг, 04 марта 2021 17:07

Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу
4

  Комментировать

Дети бродили по улицам 8 часов.
Фото: facebook.com
Дети бродили по улицам 8 часов.
Дети бродили по улицам 8 часов.
Дети бродили по улицам 8 часов.

На Днепропетровщине пьяная мать выгнала на улицу 2 дочерей.

Перед этим девочек - 2 и 7 лет - женщина избила. Детей, которые бродили по улицам почти 8 ч., увидели местные, вызвали полицию, сообщает полицейский офицер Пидгородненськои ОТГ.

"К полицейскому офицеру Подгородненской ОТГ поступил звонок от одной жительницы села Хуторо-Губиниха, которая сообщила, что соседи привели к ней 2 девочек 2 и 7 лет, были одеты не по погоде, грязные, мокрые и голодные. Старшая девочка говорила, что мать их избила и выгнала из дома еще около 8:00, так как была пьяна", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина на неделю бросила сыновей в холоде и голоде

Сотрудники службы по делам детей приехали на место происшествия и составили 2 протокола на горе-мать, которая даже не подозревала, где ее дети. Девочек изъяли из семьи и решают их дальнейшую судьбу.

5-летнюю воспитанницу детского сада взрослые высадили на пустой остановке и поехали. Девочка 40 мин. стояла на морозе, пока ее не увидела соседка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дети бродили по улицам 8 ч. - мать избила и выгнала на улицу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Мультфильм спас студию от банкротства

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 10935
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 10395
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 7533
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 6966
Гороскоп на 3 марта: кто станет богаче и успешнее
Гороскоп на 3 марта: кто станет богаче и успешнее
 Просмотров: 5994
Общество
Сколько украинцев будут отмечать 8 марта
Сколько украинцев будут отмечать 8 марта Просмотров: 9
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке Просмотров: 252
Белановский комбинат приобрел автомобиль скорой помощи для медиков Кременчуга
Белановский комбинат приобрел автомобиль скорой помощи для медиков Кременчуга Просмотров: 45
О деле Стерненка заговорили в представительстве Евросоюза
О деле Стерненка заговорили в представительстве Евросоюза Просмотров: 153
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление Просмотров: 2304
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 55444
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть