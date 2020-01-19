Десятки разрушенных семей: кем были жертвы авиакатастрофы в Иране

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 585
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 531
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2889
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 801
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1467
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 7974
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 486
Фото
Все фото
9
6
10
12
3
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
Запустили флешмоб в память экипажа сбитого в Иране самолета МАУ
Запустили флешмоб в память экипажа сбитого в Иране самолета МАУ
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Стоит более 100 тыс. грн в сутки: в какой гостинице Зеленский отдыхал в Омане
Стоит более 100 тыс. грн в сутки: в какой гостинице Зеленский отдыхал в Омане
Открыли первый в Восточной Украине университет
Открыли первый в Восточной Украине университет
Видео
Все видео
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1323
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2853
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2079
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2907
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3978
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 252
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
воскресенье, 19 января 2020 15:21

Десятки разрушенных семей: кем были жертвы авиакатастрофы в Иране
11

  Комментировать

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами 11 украинский. Они погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Всего на борту самолета "Украинских авиалиний" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство из них - граждане Ирана и Канады.

Имена погибших украинцев:

Сергей Хоменко - второй пилот. Имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Свою карьеру он начал как летчик военно-транспортной авиации.

14 лет он летал в составе экипажей самолетов ТУ-134, АН-26, АН-30 Бригада Транспортной Авиации. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов ТУ-134 к командиру ескарильи "Голубая тропа". Много лет возглавлял экипажи, которые выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Воспитал не одного летчика I класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы

Екатерина Статник - 27-летняя бортпроводница.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Стюардесса родом из Херсонской области, закончила школу с углубленным изучением английского языка, затем училась в Киевском университете экономики и права на факультете международных отношений. После этого закончила курсы стюардесс.

Мария Микитюк - бортпроводница. 24 летняя бортпроводница родом из Ивано-Франковска Марина Микитюк.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

В 2012-2018 годах училась в Национальном авиационном университете.

Валерия Овчарук -28-летняя бортпроводница родом из Луганска.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

На своей странице в Instagram писала, что любит свою работу и верит в то, что самолеты никогда не станут для нее просто транспортом.

Владимир Гапоненко - пилот. Командир экипажа.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве командира воздушного судна.

Юлия Сологуб - 25-летняя бортпроводница родом из Нововолынска. Работала в компании полгода.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Алексей Наумкин - пилот. Был инструктором для десятков командиров и вторых пилотов МАУ.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Имел 12000 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 6600 часов в качестве командира воздушного судна. Окончил факультет летной эксплуатации воздушных судов НАУ, сейчас Аэрокосмический факультет.

Игорь Матьков - 34-летний бортпроводник из Черниговщины.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Имел более 10 лет стажа в МАУ. Учился в Кировоградском летном училище на специальность "Авиационный транспорт". Также окончил отделение восточных языков Киевского национального лингвистического университета.

Денис Лихно - бортпроводник. Окончил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета в 2018 году. Работал в компании полгода.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Ольга Кобюк - пассажирка. 61-летняя женщина прилетела в Иран, чтобы навестить свою дочь и ее мужа-иранца. 8 января возвращалась в Украину.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой

Елена Малахова - пассажирка 1981 года рождения. Была директором авиакомпании "СкайАвиаТранс", занимавшейся грузовыми перевозками.

Автор: unn.com.ua
  Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Тела погибших в авиакатастрофе из Ирана вернули домой
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Десятки разрушенных семей: кем были жертвы авиакатастрофы в Иране». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Лидер ОУН Омелян Коваль выжил в лагере Аушвиц

Самое читаемое
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 16417
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 13383
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 12403
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад Просмотров: 12375
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 11361
Общество
В армию – с 18: к Зеленскому обратились с петицией
В армию – с 18: к Зеленскому обратились с петицией Просмотров: 234
В Британии трезуб назвали террористическим символом – посольство возмутилось
В Британии трезуб назвали террористическим символом – посольство возмутилось Просмотров: 234
Катастрофа самолета МАУ: секретарь СНБО пообещал продолжать работу в наказание виновных
Катастрофа самолета МАУ: секретарь СНБО пообещал продолжать работу в наказание виновных Просмотров: 27
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 2268
Гугл назвал самого популярного в Украине человека
Гугл назвал самого популярного в Украине человека Просмотров: 972
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Гончарук работает дальше
3
Українці-канатохідці
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
1
Невеста 54-летнего Виктора Павлика показала платье перед свадьбой и уже планирует детей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
Голосов: 48265
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua