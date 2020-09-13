Десятки людей застряли на теплоходе из-за аварии судна: фото

В Черкасской области во время движения остановился прогулочный теплоход "Герой Дубина" из-за поломки двигателя.

На борту судна находились 77 пассажиров и четверо членов экипажа. Об этом сообщает Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.

"12 сентября около 20:20 в Черкассах на реке Днепр остановился и не мог продолжить самостоятельно движение прогулочный теплоход" Герой Дубина ". Остановка водного транспорта возникла из-за неисправности двигателя. Пассажиров освобождали спасатели ", - сказано в сообщении.

Как отмечается, с помощью водного патруля и спасателей к берегу доставили семерых человек, в том числе одного ребенка. Никто из пассажиров не пострадал.

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В порту отдыхающих встречали сотрудники ДСНС. Им оказывали психологическую помощь и предлагали горячий чай.

Стоит отметить, что после возобновления работы двигателя речное судно самостоятельно продолжило движение и в 22:23 вернулся к речному порту "Черкассы". Его возвращение на водном катере сопровождали сотрудники отделения поисковых водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже убрали с пляжа. С танкера откачали воду и отбуксировали в порт Черноморск.