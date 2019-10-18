Депутатам предлагают создать реестр секса

Андрей Хилько предлагает регистрировать секс. Фото: versii.if.ua

Депутатам прислали письменное предложение создать государственный добровольный реестр лиц, которые начали половую жизнь.

"И здесь я сижу и думаю, кто должен быть разработчиком такого реестра, держателем, как сохранить и защитить данные, которые будут туда поступать", - рассуждает советник нынешнего главы парламентского комитета по правам человека Ирина Суслова, пишет Liga.Tech.

Автором инициативы является киевский адвокат Андрей Хилько. В соцсети он опубликовал полный текст проекта.

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"Добровольный реестр начале личных интимных отношений - реестр секса, если коротко. Его цель - побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасного интимной жизни. Это мобильное приложение. Предусматривающий добровольную регистрацию, с внесением исключительно ФИО, даты рождения, действующего мобильного контакта. Значок "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают смс-кодами регистрации "связь". Код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения" - пишет он.

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