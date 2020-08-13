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четверг, 13 августа 2020 22:02

Депутата облили кровью перед заседанием

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Депутата облили кровью перед заседанием
Романова облили кровью. Фото: Reuters

Депутата Черкасского горсовета от фракции "Самопомощь" Алексея Романова облили кровью перед заседанием.

Это произошло на лестнице здания, где проходит депутатское заседание. Об инциденте сам Романов рассказал Общественном.

Как отмечается, кровь принесли в чашке из-под кофе.

"Выходил в коридор." Свободовская "молодежь набросилась, облила меня кровью, с криками что я заказал их" братика ". На вопрос" Кто их брат? "- они не ответили, но я так понимаю, что это (заместитель городского председателя Черкасс - ред.) Юрий Ботнарь. я спросил у них: "Откуда такие показания, что я его заказывал?" На что они ответили, что "это покажет суд". я ему сказал, что если покажет суд, то тогда мы будем с вами разговаривать, поскольку они себя ведут, как шакалы, которые нападают из-за угла. Мне нечего скрывать, я никуда не девался, там очень сложное дело, результаты которой, я думаю, будут не скоро. Она запутанная ", - отметил депутат.

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По его словам, кровью его облил представитель молодежного крыла, которого зовут Артем.

Романов рассказал, что реагировать на это не будет.

Черкащанин Вадим Мазниченко опубликовал видео и фото с места происшествия.

Активисты Национального корпуса облили зеленкой члена "Единой России" Василия Лукьянова, который приехал из оккупированного РФ Крыму в Конотоп. Обнародовали видео инцидента в интернете.

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