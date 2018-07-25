Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности

35-летняя депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук вышла замуж за 49-летнего британского юриста Уэйна Джордаша.

Празднование свадьбы состоялось на прошлых выходных в киевском кафе Breakwater, пишет "Українська правда".

Среди гостей были только семья и близкие друзья, в частности, депутаты от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Фото: Анна Грабарская

Как сообщает издание, муж Светланы в 2017 году был признан одним из ведущих юристов в мире в области международного уголовного права.

В 2014 году он стал одним из самых молодых адвокатов, который получил почетный статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают топ-юристам в Великобритании.

На протяжении последних 3-х лет Уэйн Джордаш помогает украинскому правительству и правозащитным организациям привлечь к ответственности Россию за военные преступления и преступления против человечности в Крыму и на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модная свадьба: 13 трендовых идей для свадебных тортов

В 2017 году нардеп Сергей Лещенко женился на известном ди-джее Анастасии Топольской.