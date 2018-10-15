Депутат выстрелил себе в живот

Депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Петр Кузык попал в реанимацию. Во время чистки наградного оружия он выстрелил себе в живот.

Информацию о суициде опровергли в пресс-службе депутата.

Сейчас состояние Петра Кузика стабильное.

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С января по сентябрь 2014 свободовец возглавлял Деснянскую районную государственную администрацию (РГА).

Петр Кузык является членом партии "Свобода" с 2007 года. Ведет активную борьбу с незаконным строительством в Киеве, а также злоупотреблениями среди депутатов.

С 2014 года Петр Николаевич является бойцом отдельной добровольческой супругов "Карпатская Сечь". В межсессионный период он пробыл около 15 ротаций в зоне АТО на передовой.