Депутат Киевсовета избил украинского стендапера во время выступления

Влада Капицу избили. Фото: Сегодня

Сценариста "Телевидения Торонто" и стендапера Влада Капицу избил депутат Киевского городского совета от "Голоса" Константин Богатов.

Депутат присутствовал на стендап-шоу в киевском кинотеатре Братислава 14 февраля, и ему не понравилась ненормативная лексика. Богатов потребовал остановить выступление, после чего напал на стендапера, написал Капица в Facebook.

"... Он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально произошло за секунд 20 ... Сбежались люди. Еще побыковал, попрыгал к нам, и начал затирать - то о культуре и доказывать нам, что мир не такой, как должен быть, а он знает, как должно быть", - добавил Капица.

У него остался синяк, сломанные очки и ободранная кожа на руке, а депутата в конце концов вывел из зала полицейский.

В партии "Голос" заявили, что действия депутата были недопустимыми, принесли извинения стендаперу и пообещали дать оценку действиям Богатова в ближайшее время.

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