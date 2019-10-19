Департамент киберполиции получил нового руководителя

Александра Гринчака назначили руководителем департамента киберполиции. Фото: Нацполиция

Глава Нацполиции Игорь Клименко назначил Александра Гринчака новым руководителем департамента киберполиции.

В то же время первым заместителем Гринчака стал Сергей Кропива. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция совершенствования подразделения.

"Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - подчеркнул он.

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Александр Гринчак - полковник полиции. Ранее возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

В Славутиче Киевской области киберполиции задержала 40-летнего мужчину, который снимал порноролики с участием собственных детей и распространял в интернете за деньги. Своего пятилетнего сына и двухлетнюю дочь он снимал с рождения.