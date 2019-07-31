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среда, 31 июля 2019 19:14

Денисову вызывают на допрос в Генпрокуратуру

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Денисову вызывают на допрос в Генпрокуратуру
В Генпрокуратуре хотят допросить омбудсмена Денисову. Фото: UBR

Генпрокуратура вызывает на допрос уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Омбудсмена хотят допросить в качестве свидетеля. Об этом рассказал ее адвокат Андрей Тарасов, передает theБабель.

"Вчера (30 июля) Денисова сообщила мне о том, что получила повестку", - сказал он.

Адвокат отметил, что Людмила Денисова придет на допрос, поскольку это ее обязанность. Тарасов предполагает, что вызов на допрос связан с делом относительно судей Окружного административного суда города Киева. Дату и время допроса адвокат не уточнил.

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Информацию о вызове Денисовой на допрос подтвердил также представитель ГПУ Андрей Лысенко. В то же время на сайте Генеральной прокуратуры об этом ничего не сообщается. Людмила Денисова также не комментирует публично эту информацию.

НАБУ обнародовало записи переговоров судей Окружного админсуда, в частности, председателя суда Павла Вовка. С этих переговоров, в частности, следует, что Денисова судится в Окружном административном суде об отмене решений НАПК против нее, после чего Волк "убедил" Денисову уволить члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена. После увольнения Козлова конкурс на эту должность в ВККС выиграл Николай Сирош, который "предварительно прошел собеседование у Павла Вовка".

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