"Денис служит при православной церкви" - на лечение сына многодетная мать просит помощи

Денис борется с болезнью 5 лет. Фото предоставлено Натальей Лисоволенко

У 14-летнего Дениса Лисоволенко с Кропивницкого обнаружили патологический очаг шейки бедра (рецидив), перелом шейки левого бедра, фиброзную дисплазию и закрытия зоны роста правой ноги.

Парень борется с болезнью 5 лет. Запланирована четвертая операция. На лечение требуется помощь.

"В 9,5 лет у Дениса начало тянуть левую ногу. Это было в марте. Из-за гормонального сбоя, на бедре выросла киста. Ее вовремя не обнаружили, поэтому лопнула кость. Сын 1,5 месяца носил гипс. Когда сняли, не заметили, кость все равно не срослась. Денис ходил со сломанной ногой. Только в сентябре обнаружили причину. Сына прооперировали в Харькове. Удалили кисту и поставили имплант. Кости соединили пластиной, которую сняли через год. Но произошел рецидив. Сегодня едем в Харьков. На этот раз оперировать обе ноги. На левой удалять кисту и поставят имплант. На правой пластинами временно запломбируют рост кости. Потому что здоровая нога уже длиннее на 4 см", - рассказывает Gazeta.ua мать Наталья Лисоволенко.



Супруги Лисоволенки имеет четверо сыновей и трое дочерей. Старший сын уже студент, маленькой дочери три года.

"Денис у нас второй. ДО болезни вел активный образ жизни. Пел, танцевал, играл в школьной футбольной команде. Служит при местной православной церкви. Имеет богослужебную одежду. Помогает священнику, его допускают в алтарь. Подменяет "певчих", читает со священником молитвы. Мечтает ко всему этому вернуться как можно скорее. Сегодня едем в Харьков на очередную операцию. А назад мэр Кропивницкого Андрей Райкович пришлет за нами машину. На операцию нужно было собрать 60 тысяч гривен. Помогли благотворительные фонды, церковь и неравнодушные люди. Но деньги надо будет еще на реабилитацию. Поэтому за помощью обращаемся к неравнодушным людям. Будем благодарны за каждую гривну", - говорит Наталья Николаевна.

Реквизиты для помощи:

Карточка Ощадбанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна). Ее контакты: (0) 99 288 48 15.