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суббота, 12 декабря 2020 20:23

"Деньги, запугивания и политическое давление", - как Россия шантажирует другие православные церкви

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&quot;Деньги, запугивания и политическое давление&quot;, - как Россия шантажирует другие православные церкви
Александр Саган: некоторые церкви не спешат с признанием Поместной церкви Украины, чтобы не подвергать себя противодействую МП. Фото: Тарас Подолян

Патриарх Кирилл, предстоятель РПЦ, заявил, что никогда не признает Православную церковь Украины. Ведь Киевское государство и церковь для них - вытокова истории.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Сама же Московская церковь, которая так называлась до начала XVIII века, образованная только в 1448 году путем раскола Киевской митрополии и самопровозглашения автокефалии.

РПЦ открыто давит, используя экономические и политические рычаги, на другие православные церкви. Одна история с давлением на Элладскую Церковь только чего стоит, где лоббистами московских интересов были даже греческие министры. Фактически Кремль проводит политику религиозной экспансии. Это противоречит пониманию понятия "поместная церковь". Сейчас россияне открыто распространяют свое влияние на чужие канонические территории. Например, в случае с Александрийской патриархией, которая признала ПЦУ в ноябре прошлого года. Так вот, Москва начала принимать под свою юрисдикцию и финансировать священников этой церкви еще в январе 2019 года. Такая агрессивная политика несколько пугает другие поместные церкви. Не все могут жестко дать отпор. На некоторых у РПЦ есть еще и финансовые рычаги давления. Поэтому они пока не спешат с признанием Поместной церкви Украины, чтобы не подвергать себя противодействию МП", - объясняет эксперт.

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По его словам, когда мы говорим о союзниках Москвы, то в первую очередь речь идет о нескольких церквях.

"Антиохийскую (имеет архиепархии в Сирии, Ливане, Ираке, Турции. Резиденция патриарха - в Дамаске. - Gazeta.ua) и Сербскую церковь. Они имеют давние отношения с РПЦ. А на территории первой, то есть в Сирии, сейчас вообще идет война с участием России. Сербская церковь, как и Московская, находится в состоянии распада имперской религиозного сознания, а потому общие проблемы их объединяют. К прихотям Москвы чувствительны Польская, Болгарская, Чешских земель и Словакии, Грузинская церкви. Однако они нестабильно и часто ситуативно находятся в орбите РПЦ. Но в глобальных вещах поддерживают Константинополь. Например, Грузинская патриархия в 2016 году не приехала на Всеправославнный Собора. Но сделала так не из-за поддержки позиции Моспатриархии, а потому, что грузины несколько иначе трактовали некоторые тезисы, выдвинутые в итоговых документах Собора. Болгарская часто поддерживает позицию Российской, но в принципиальных вопросах становится на сторону Константинополя. Думаю, что Москва зря сильно надеется на безоговорочную поддержку тех церквей, которые сейчас кажутся ей союзниками в противодействии Константинопольскому патриархату", - добавляет религиовед.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

24 октября Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Сделала это четвертой с 15 православных после Вселенского и Александрийского патриархатов и Церкви Греции.

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