Деньги с Covid-фонда для ремонта дорог на Прикарпатье получил владелец "Буковеля"

Фирма экснардепа Шевченко получила подрядов на 3,59 млрд гривен. Фото: prk.city

В Ивано-Франковской области все основные подряды на ремонт дорог с "ковидного" фонда получило ООО "ПБС".

Фирму контролирует руководитель курорта "Буковель", экснардеп Александр Шевченко, сообщило издание "Наши деньги. Львов".

Фирма получила подрядов на 3,59 млрд гривен.

Всего на Прикарпатье ремонтов должны выполнить на 3,62 млрд грн. За эти средства будет отремонтировано 43,6 км дорог, построено два и отремонтирован один мостовой переход.

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1 июля 2020 Кабинет министров Украины утвердил Постановление №539 "О выделении средств для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Им было расписано 35 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19 более чем на 300 объектов дорожной инфраструктуры. 28 октября с Постановлением были внесены некоторые изменения и общую сумму уменьшили до 33,72 млрд гривен.