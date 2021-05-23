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воскресенье, 23 мая 2021 15:46

День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
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Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает интересные фото за последние дни.
СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
Автор: Чузавков Сергей / УНИАН
 
1. Люди собрались возле Апелляционного суда, где рассматривают жалобу на меру пресечения Виктору Медведчуку. "Титушки" и представители патриотических сил сначала стояли по разные стороны въезда в суд, а затем начали словесно оскорблять друг друга и в итоге бросились драться. Драке помешала полиция. Спецназовцы вмешались и создали коридор между участниками конфликта. 21 мая, Киев, Украина.
Автор: Дмитрий Смолиєнко / Укринформ / Barcroft Media через Getty Images
 
2.Женщина держит в руках обезьяну в зоопарке Сафари. 14 мая, Бердянск, Запорожская область, Украина.
Автор: Getty Images
 

3. Жители второго по величине города в Украине собрались на празднование Дня вышиванки. 20 мая, Харьков, Украина.

Автор: Getty Images
 

4. Народные депутаты Украины в вышиванках во время заседания Верховной Рады. 20 мая, Киев, Украина.

Автор: Getty Images
 

5.Украинская группа Go_A во время генеральной репетиции 65-го песенного конкурса "Евровидение". 21 мая, Роттердам, Нидерланды.

Автор: REUTERS
 

6. Мужчина во время митинга, посвященного годовщине массовой депортации крымских татар в 1944 году, 18 мая, Евпатория, Крым, Украина.

Автор: REUTERS
 

7. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в ежегодной пресс-конференции на авиационном заводе имени Антонова. 20 мая, Киев, Украина.

Автор: Getty Images
 

8. Участники акций "Остановим сафари полиции на Подоле" против полицейского произвола возле Подольского управления полиции. 21 мая, Киев, Украина.

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Автор: Getty Images
 

1.Палестинцы осматривают остатки разрушенного дома на улице Аль-Вахда в городе Газа. Накануне израильская сторона нанесла авиаудары. 17 мая, город Газа.

Автор: Getty Images
 

2. Балийцы разрисовывают тела во время священного ритуала Нгеребег на фоне пандемии Covid-19 в селе Тегаллаланг в Джаньяри. Ритуал проводят каждые шесть месяцев. Местные полагают, что он изгоняет несчастье и злых духов. Участники украшают свое тело яркими красками и аксессуарами, чтобы символизировать астральных существ. 19 мая, Бали, Индонезия.

Автор: Getty Images
 

3. Израильские солдаты управляют артиллерией на границе с сектором Газа вблизи Сдерота. 19 мая, Израиль.

Автор: Getty Images
 

4. Гамбургский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Сильвена Камбрелинга выполняет симфонию Бетховена №3 во время генеральной репетиции в Большом зале в Лаейшалле. Вечером симфонический оркестр выступит с бесплатным прямым эфиром. 20 мая, Гамбург, Германия.

Автор: Getty Images
 

5. Гигантский произведение французского уличного художника и фотографа Жана Рене Ака-младшего демонстрирует в Esplanade Des Droits De L'homme. 19 мая, Париж, Франция.

Автор: Getty Images
 

6. Мигрант пытается убежать от испанского солдата на пляже Тарахаль, поднявшись на каменную стену. Перед этим он переплыв границу между Марокко и Испанией. После дипломатического конфликта между странами 8 тыс. марокканцев пересекли границу Испании. Это привело к миграционному кризису. 19 мая. Кевта, Испания.

Автор: REUTERS
 

7. Мальчик-марокканец переплывает испано-марокканскую границу. Использует для этого бутылки. Тысячи мигрантов переплыли границу после начала дипломатического конфликта. 19 мая, Сеута, Испания.

Автор: REUTERS
 

8. Пожарные и волонтеры пытаются потушить огонь в селе Шинос близ Коринфа. 19 мая, Греция.

Автор: Василина Копытко
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