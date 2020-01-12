День украинского политзаключенного: Денисова и Супрун призвали вспомнить тех, кто борется с Кремлем

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала вопрос освобождения "пленников Кремля" приоритетным для себя.

Об этом она написала на странице в Facebook по случаю Дня украинского политзаключенного, который отмечают сегодня, 12 января.

"В современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля. Благодаря совместным усилиям за последние полгода на Родину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных. Но до сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях находятся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня - приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой", - написала Денисова.

Автор: facebook.com/denisovaombudsman Омбудсмен Людмила Денисова напомнила украинском, что сегодня отмечают день украинского политзаключенного

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Бывшая исполняющая обязанности министра охраны Ульяна Супрун вспомнила о том, почему именно сегодня отмечают День украинского политзаключенного.

"Именно в этот день 12 января 1972 началась массовая волна арестов представителей шестидесятников. Этот день также называют "арестованая коляда", или рождественские или январские погромы. Такой "генеральный погром" зацепил многих диссидентов Украины. Арестовали Василия Стуса, Ивана Светличного, Евгения Сверстюка, Леонида Плюща, Данила Шумука, Вячеслава Чорновола", - написала она в Facebook.

По ее словам, то, что Кремль проводит сейчас с теми, кто идет против режима - не ново. Эти схемы уже применялись ранее.

"Кремль очень боялся сознательных украинцев и использовал свои привычные, наработанные десятилетиями методы, чтобы остановить антисовецький "беспредел". Для истории диссидентского движения в Украине, аресты и сажание в психиатрические больницы стали определяющими. Всего за два года спустя практически не осталось людей, которые были способны открыто выступать против режима. И все же это дало новую окраску движения сопротивления в Украине", - пишет Супрун.

Экс-министерка призвала вспомнить сегодня всех украинцев, которые десятилетия назад и сейчас продолжают в неволе Кремля бороться против русского оккупанта.

"Мы должны помнить о них и делать все возможное, чтобы они вернулись домой".

7 сентября 2019 в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинский, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления. Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Всего в рамках обмена Украине выдали 76 человек: 12 военных и 64 гражданских. 30 декабря в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что крымских заключенных включат в следующий этап освобождения.