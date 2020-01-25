День рождения президента. Как и кто поздравлял Зеленского на работе

Президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента.
"Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники.
Поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.
Зеленского поздравляло все руководство Офиса - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.
Также президента поздравлял весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.
Первый тост произнес Разумков.
Президент Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в субботу ему исполнилось 42 года.
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