День Независимости: в оккупированном Крыму подняли украинские флаги

В оккупированном Россией Крыму 24 августа, в День Независимости Украины, подняли украинские флаги.
Соответствующие фото и видео опубликовали блогеры в социальных сетях.
Как отмечается, желто-синий флаг подняли в городах Севастополь и Алушта. Также национальный символ Украины поставили на горе и на скале в море на аннексированом полуострове.
В комментариях пользователи сети поздравили крымчан с Днем Независимости Украины.
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Скинули в личку.— Warface_Withlove🐺 (@warface_withlov) 23 серпня 2019 р.
Алушта. Крым
23.08.2019
время 19:19 pic.twitter.com/MOCYgl3Gzr
В Киеве около 50 тыс. человек приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Независимости Украины. Правоохранители задержали трех человек за нарушение порядка.
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