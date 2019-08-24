День Независимости: в оккупированном Крыму подняли украинские флаги

В оккупированном Крыму подняли украинские флаги. Фото: News

В оккупированном Россией Крыму 24 августа, в День Независимости Украины, подняли украинские флаги.

Соответствующие фото и видео опубликовали блогеры в социальных сетях.

Как отмечается, желто-синий флаг подняли в городах Севастополь и Алушта. Также национальный символ Украины поставили на горе и на скале в море на аннексированом полуострове.

В комментариях пользователи сети поздравили крымчан с Днем Независимости Украины.

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В Киеве около 50 тыс. человек приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Независимости Украины. Правоохранители задержали трех человек за нарушение порядка.