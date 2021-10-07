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пятница, 08 октября 2021 03:04

День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
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Именины 8 октября празднует Герман, Евгений и Сергей. Поздравьте родных и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать об этих именах.

Имя Герман латинского происхождения. Оно означает "близкий", "родной". Это имя распространенное в Византии, его носил ряд полководцев империи, патриархов и святых.

Имя Евгений по происхождению древнегреческое. В переводе оно означает "благородный", "знатный". Более дословный его перевод в современной интерпретации - "с хорошими генами".

Имя Сергей имеет латинское происхождение. Образовалось оно от римского родового имени Sergius, что означает "высокий" и "знатный".

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Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.

Фото: page.if.ua

В народе день 8 октября прозвали Курятник или Капустки. Святого Сергия Радонежского, которого почитают сегодня в церкви, считали охранником курок.

Крестьянские торжества обязательно готовили блюда на основе куриного мяса. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.

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Дата
08
октября

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