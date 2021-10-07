День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена

Именины 8 октября празднует Герман, Евгений и Сергей. Поздравьте родных и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать об этих именах.

Имя Герман латинского происхождения. Оно означает "близкий", "родной". Это имя распространенное в Византии, его носил ряд полководцев империи, патриархов и святых.

Имя Евгений по происхождению древнегреческое. В переводе оно означает "благородный", "знатный". Более дословный его перевод в современной интерпретации - "с хорошими генами".

Имя Сергей имеет латинское происхождение. Образовалось оно от римского родового имени Sergius, что означает "высокий" и "знатный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 7 октября. Поздравления для именинников в прозе и стихах

Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

Фото: page.if.ua

В народе день 8 октября прозвали Курятник или Капустки. Святого Сергия Радонежского, которого почитают сегодня в церкви, считали охранником курок. Крестьянские торжества обязательно готовили блюда на основе куриного мяса. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.