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среда, 07 июля 2021 03:02

День Ангела 7 июля. Как назвать ребенка на Ивана Купала

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День Ангела 7 июля. Как назвать ребенка на Ивана Купала
В народе сегодня празднуют день Ивана Купала. Фото: pinterest.com

Православная церковь 7 июля отмечает Рождество святого и пророка Иоанна Крестителя. Он крестил Иисуса Христа.

День Ангела сегодня празднуют Иван, Кирилл и Иванка.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

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Иванки - необычные женщины. Они успешные и сильные личности. Иногда бывают излишне резкими, настойчивыми и высокомерными. Иванка имеет неиссякаемую энергию, целеустремленность. Сочетает в себе женственность и гибкость ума. Благодаря этим качествам эти женщины всегда получают желаемое и в карьере, и в личной жизни.

Поздравления для Ивана

Ты находчив, как герой
Славной, доброй сказки.
Даже скучною порой
В жизнь ты вносишь краски.
Пожелаем мы побед
Самых грандиозных!
Отмахнись рукой от бед
И проблем серьезных.

Поздравления для Кирилла

Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.

Всем на зависть, стал успешным,
Всех высот достиг, конечно,
Отличался мощной силой,
И чтоб жизнь тебя любила!

Поздравления для Иванки

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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