День Ангела 5 июня. Как поздравить именинников

В народе Леонтия называли Конопляник. Фото: pinterest.com

Православная церковь 5 июня чтит память святителя Леонтия Ростовского (Левон Огуречник) и чудотворца Романа Угличского.

День Ангела сегодня празднуют Василий, Даниил, Иван, Леонтий и Роман.

Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Даниил с древнееврейского означает "Божий суд". Он спокойный и добрый, общительный и отзывчивый. Не любит, когда говорят неправду. Из-за этого может разозлиться, но быстро забывает обиду. Даниил рассудительный, и иногда эгоистичен. В семейных отношениях много времени уделяет детям, но жене не любит помогать в хозяйстве.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут бытьдобрые и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

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Леонтий с древнегреческого означает "львиный". Общаться с ним трудно, корыстный в отношениях с друзьями. Эти мужчины бывают жадные, иногда - карьеристы, высокомерные. Женятся поздно, ведь ищут выгодную партию. Не умеют приспосабливаться к обстоятельствам, что мешает в профессиональной жизни. Леонтий - интеллигентный и любит познавать новые знания.

С латинского языка имя Роман означает "римский", "римлянин". Эти мужчины терпеть не могут однообразия, всегда стремятся получить новые впечатления. Они легко влюбляются, часто меняет избранниц. Долго ищут идеальную жену, которая будет во всем его удовлетворять. Роман будет образцовым мужем и ответственным отцом.

Поздравления для Василия

Чтоб всё достиг на свете, без усилий,

Тебе желаю я, Василий,

Чтоб чаще счастье улыбалось,

Наследство, чтоб тебе досталось.

Чтоб ты был добрым и весёлым,

И чтобы дом, всегда был полным,

Побольше счастья и тепла,

Чтобы судьба преподнесла!

Поздравления для Даниила

Тебе пожелать хочу я, Даниил,

Успеха, побед, терпения и сил,

Крепости духа и вдохновения,

И замечательного настроения.

Пусть все ладится как надо,

За труды пусть ждет награда.

Смело ты смотри вперед,

Счастье пусть к тебе придет.

Поздравления для Ивана

С праздником тебя, Ванюша,

Пусть везет во всем, всегда,

Будет счастье лучшем другом

И обходит дом беда.

Ставь высокие лишь цели,

Все свершиться, точно знай,

Своих правил и желаний

Никогда не предавай.

Поздравления для Леонтия

Наступил твой праздник светлый.

Долгожданный и заветный.

Пусть, Лоентий, Ангел твой

Будет рядышком с тобой.

Поздравляю я любя,

С именинами тебя.

И желаю от души

Счастья, радости, любви!

Поздравления для Романа

Честный и надежный парень,

Не способен на обман,

Верный преданный, товарищ

И соратник ты, Роман.

Я хочу тебя поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Цели значимые ставить,

Ярко, дерзко побеждать.

Пусть тебя фортуна любит,

Деньги в руки пусть идут,

Чувства пусть сердечко греют,

Будет чистым, ровным путь.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.