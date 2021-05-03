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День Ангела 4 мая - кто сегодня именинник

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День Ангела 4 мая - кто сегодня именинник
Сегодня именины у Дениса, Ивана, Алексея и Филиппа. Фото: pixabay.com

4 мая нужно обязательно поздравить Алексеев, Денисов, Филиппов, Иванов. Сегодня они отмечают свой День Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать, что означают эти имена, какими чертами выделяются их владельцы.

Имя Алексей образовано от древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Соответственно, значение имени Алексей - "защитник".

Алексее честолюбивы и амбициозны. Стремятся добиться больших высот в интересующих их делам, однако в остальном инициативу не проявляет. Владельцы этого имени хорошие друзья. Любят акивний отдых с компанией и общие путешествия.

Имя Денис имеет древнегреческое происхождения. Первоначально было народной формой устаревшего имени Дионисий, означает "принадлежащий Дионису", богу виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения. Поэтому иногда имя Денис понимается как "весельчак", "гуляка".

Денисы - принципиальные мужчины, по жизни придерживаются норм морали, но без фанатизма. Имея быстрый и подвижный ум, при необходимости могут очень хорошо врать. Их жизнь основывается на воле случая, везении. При этом очень творческие и легко идут на контакт.

Имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и означает "любящий лошадей". Часто так называли крепких и активных младенцем. В юному возрасте таких ребят обычно отправляли на службу в конницу.

Пилипы наделены огромной силой воли и выносливостью. Любят природу и животных, но имеют довольно дерзкий характер.

Имя Иван древнееврейское по происхождению, означает "милость Божия".

Иваны имеют чрезвычайно широкий круг интересов и увлечений, за многое берутся и многое им удается сделать. Доверчивые. Владельцы этого имени гибкие, но могут быть и упрямыми, если дело коснется его кровных интересов.

В день своих именин эти мужчины должны поблагодарить крестных за заботу и помолиться своим святым наставникам с такими же именами.

По религиозным календарем сегодня, 4 мая, верующие чтят память Священномученика Яннуария и Святителя Максимиана Константинопольского. Святые прославились своей безоговорочной верой в Бога, милосердиям к людям. В народном календаре эта дата получила такие названия: Прокл, Проклов день.

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