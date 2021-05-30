День Ангела 31 мая. Как поздравить именинников

31 мая именины празднуют Богдан, Александра и Андрей. Не забудь поздравить именинников с праздником.
Gazeta.ua предлагает подробнее узнать значение и происхождение этих имен.
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Имя Богдан славянского происхождения и означает "данный богом". Владельцам этого имени присуща решимость, упорство, психическая хладнокровие, логическое мышление и умение сдерживать свои эмоции. Для них характерна проницательность и предприимчивость.
Поздравления для Богдана
С днем рождения, Богдан,
Будь здоров, красив, румян,
Чтобы делая карьеру,
На пути не знал барьеров.
Чтоб судьба тебе служила
Радость и любовь дарила.
Чтобы был среди друзей
Всех счастливей и умней.
Имя Александра переводится как "сильная","готова","с характером мужчины". Начальная версия имени звучала как Александр. К нему было добавлено окончание "а", вот и вышел женский вариант. Родина имени - Древняя Греция. С языка греков значение имени Александра - "защитница", "подобная мужчине". Кстати, в некоторых языковых группах звучит как Александра или Аластриона.
Поздравления для Александры
Сашенька, милая, я тебя искренне поздравляю и желаю тебе блага и счастья, любви и добра, радости и удачи, красоты и нежности, веселья и успеха, здоровья и оптимизма, бодрости и великолепия, везения и замечательного настроения!
Имя Андрей по одной из версий оно образовано от слова "андрос", что в переводе звучит как "человек". По другой же версии - происходит от слова "андрейос", которое означает "мужественный". Сначала это имя приобрело широкую популярность в Византии.
Поздравления для Андрея
На проблемы все забей —
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал —
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
31 мая чтим память святого Феодота, живший в Анкире Галатийскую в III веке с Рождества Христова. Он был наделен особой чуткостью и добротой, воспитывал в себе содержание, покорял плоть духу, соблюдал пост и возносил молитвы Господу Богу.
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