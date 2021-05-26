День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника

В воскресенье, 30 мая, именины отмечают владельцы таких имен Андрей, Евдокия и Степан. Поэтому не забывайте поздравить родных и знакомых с Днем Ангела.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значениями этих имен и выбранной хорошее поздравление для именинников.
Имя Андрей имеет давньогредське происхождения и означает "мужественный", "храбрый".
Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Его внутренний мир очень сложен, хотя за его поведением этого не скажешь. Он шутник и балагур, оптимист и весельчак, способен заразить своей энергией всех окружающих.
Имя Евдокия греческого происхождения. Переводится как "благоволение" или "добрая слава".
Названные этим именем очень независимы и самоотверженные. Евдокия умеет преодолевать трудности, разбираться со сложностями, не дать себя в обиду и поставить на своем. Бывает, что носительница имени замыкается в себе от недоверия к людям. В эти моменты Евдокия сильно мучается.
Имя Степан в переводе с древнегреческого означает "венок", "корона".
У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Недолго помнит обиды. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.
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Поздравление для именинников
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Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
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С днем ангела
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
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Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - Днем Ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не грусти, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
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От души поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и замечательных идей, искренней любви, согревает твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.
30 мая православные верующие чтят память апостола от 70 Андроника и святой Иунию. К ним принято молиться о спасении грешных душ.
Андроник и его помощница Иуния были родственниками апостола Павла и сподвижниками в его апостольских трудах. О них он упоминает в послании к Римлянам. Андроник был епископом Сирмии Панноньськои, но проповедовал и в других странах. Он обратил в христианство множество язычников, разрушал языческие храмы, строил церкви, творил чудеса, например исцелял людей.
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