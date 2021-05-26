День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника

В воскресенье, 30 мая, именины отмечают владельцы таких имен Андрей, Евдокия и Степан. Поэтому не забывайте поздравить родных и знакомых с Днем Ангела.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значениями этих имен и выбранной хорошее поздравление для именинников.

Автор: pixabay.com Поздравьте именинников яркими открытками

Имя Андрей имеет давньогредське происхождения и означает "мужественный", "храбрый".

Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Его внутренний мир очень сложен, хотя за его поведением этого не скажешь. Он шутник и балагур, оптимист и весельчак, способен заразить своей энергией всех окружающих.

Имя Евдокия греческого происхождения. Переводится как "благоволение" или "добрая слава".

Названные этим именем очень независимы и самоотверженные. Евдокия умеет преодолевать трудности, разбираться со сложностями, не дать себя в обиду и поставить на своем. Бывает, что носительница имени замыкается в себе от недоверия к людям. В эти моменты Евдокия сильно мучается.

Имя Степан в переводе с древнегреческого означает "венок", "корона".

У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Недолго помнит обиды. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

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Поздравление для именинников

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

С днем ​​ангела

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Светлый Ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал -

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

***

Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - Днем Ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

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Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не грусти, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

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От души поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и замечательных идей, искренней любви, согревает твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

Фото: lux.fm

30 мая православные верующие чтят память апостола от 70 Андроника и святой Иунию. К ним принято молиться о спасении грешных душ. Андроник и его помощница Иуния были родственниками апостола Павла и сподвижниками в его апостольских трудах. О них он упоминает в послании к Римлянам. Андроник был епископом Сирмии Панноньськои, но проповедовал и в других странах. Он обратил в христианство множество язычников, разрушал языческие храмы, строил церкви, творил чудеса, например исцелял людей.