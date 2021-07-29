День Ангела 30 июля. Оригинальные поздравления для именинников

На Русь имя Марина пришло после принятия христианства. Фото: pinterest.com

Православные верующие 30 июля чтят память святой Маргариты Антиохийской. Родилась в семье языческого жреца по имени Эдессий, однако захотела принять христианство.

День Ангела сегодня отмечают Марина и Маргарита.

Марина с латинского означает "морской". Это один из титулов богини Венеры - Venus Marina (Венера Морская). Эти женщины знают себе цену. Иногда их самооценка может быть завышенной. Все поступки тщательно обдумывают и принимают решения с холодным умом. Они хорошие хозяйки, вкусно готовят. Марина охотно выберет профессию медсестры, врача, инженера, парикмахера, актрисы. Любит, когда муж уделяет ей много внимания, учитывает материальный достаток избранника.

Имя Маргарита происходит от латинского слова и означает - "жемчужина". Она самостоятельная, прямолинейная, способна принимать сложные решения. Иногда неуверенность в себе мешает строить отношения с людьми. Однако эти женщины всегда придут на помощь. В отношениях с мужчинами часто торопятся, потому что хотят получить все и сразу. Она уверенно чувствует себя в мужском обществе. Из-за этого ее избранник может ревновать.

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Поздравления для Марины

С Днем Ангела, Маринка!

Яркой будь, как мандаринка.

Милой, доброй и манящей,

Женственной и настоящей.

Обожают пусть мужчины.

С именем твоим "Марина"

Просыпаются пускай.

Лучшего ты выбирай!

***

Слова добра и нежности, Марина,

Звучат сегодня только для тебя,

Как сновиденье будь неповторима,

Порхай по жизни, радостно шутя.

И пусть работа будет увлеченьем

И только удовольствие несет,

Живи всегда с отличным настроеньем

И ярче расцветай из года в год!

Поздравления для Маргариты

Прекрасная ты и с душою открытой,

Улыбку всем даришь ты, Маргарита,

Пусть радостью светлой наполнится дом,

Печали и грусти не будет пусть в нём.

Забудь о проблемах, в успехе купайся,

Здоровья тебе, каждым днём наслаждайся,

Желаю достичь тебе ярких высот,

Пусть сердце от радости вечно поёт.

***

В этот праздник, Маргарита,

Поздравления лови,

Чтобы двери все открыты

К счастью, вере и любви.

Распускайся как подснежник,

Только краше становись,

Будь успешной, доброй, нежной

И прекрасною всю жизнь!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.