День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить

28 мая особенное для Дмитриев и Анастасий. Сегодня они отмечают День Ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и выбрать интересное поздравление для их владельцев.
Дмитрий - украинское мужское имя, его происхождение связывают с Деметрой, богиней земли и плодородия в древнегреческой мифологии. Переводится примерно так: "тот, кто принадлежит Деметре".
Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.
Анастасия - женская форма мужского имени Анастасий (Анастас), в переводе с древнегреческого языка - "воскресение".
Характер Анастасии очень мягкий. Она всегда готова прийти на помощь ближнему, отзывчивая, человеколюбивая, милосердная. Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом. Ее тонкий душевный строй располагает людей к доверию, помогает быстро устанавливать откровенные отношения.
Поздравление именинников
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
Как-то раз спустился ангел
И тебя поцеловал,
"Я тебе желаю счастья", —
В день крещения он сказал.
Ты свой крестик православный
Раз надевший, не снимай,
Имя, данное навеки,
Береги и почитай!
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Искренне поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Именины - это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.
28 мая, отмечается народный праздник Пахом Теплый, или Пахом Бокогрей, Травник, Зеленый шум. Церковь в этот день чтит память преподобного Пахомия Великого.
Считается, что именно с Пахома Теплого начинаются теплые летние дни.
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