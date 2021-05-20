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пятница, 28 мая 2021 03:00

День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
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Автор: pryvitannya.com
  Открытки с Днем Ангела
Открытки с Днем Ангела

28 мая особенное для Дмитриев и Анастасий. Сегодня они отмечают День Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и выбрать интересное поздравление для их владельцев.

Дмитрий - украинское мужское имя, его происхождение связывают с Деметрой, богиней земли и плодородия в древнегреческой мифологии. Переводится примерно так: "тот, кто принадлежит Деметре".

Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.

Анастасия - женская форма мужского имени Анастасий (Анастас), в переводе с древнегреческого языка - "воскресение".

Характер Анастасии очень мягкий. Она всегда готова прийти на помощь ближнему, отзывчивая, человеколюбивая, милосердная. Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом. Ее тонкий душевный строй располагает людей к доверию, помогает быстро устанавливать откровенные отношения.

Поздравление именинников

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удается

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнется,

Значит, сегодня должно повезти.

Автор: krainau.com
  Открытки с Днем Ангела
Открытки с Днем Ангела

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Как-то раз спустился ангел

И тебя поцеловал,

"Я тебе желаю счастья", —

В день крещения он сказал.

Ты свой крестик православный

Раз надевший, не снимай,

Имя, данное навеки,

Береги и почитай!

***

Искренне поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!

Автор: pinterest.ru/olaribak040
  Открытки с Днем Ангела
Открытки с Днем Ангела

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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***

Именины - это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

Открытки с Днем Ангела
Фото: krainau.com
Открытки с Днем Ангела
Открытки с Днем Ангела
Открытки с Днем Ангела
Открытки с Днем Ангела

28 мая, отмечается народный праздник Пахом Теплый, или Пахом Бокогрей, Травник, Зеленый шум. Церковь в этот день чтит память преподобного Пахомия Великого.

Считается, что именно с Пахома Теплого начинаются теплые летние дни.

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