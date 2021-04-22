День Ангела 28 апреля - как сегодня назвать ребенка

28 апреля отмечают Пудов день. Фото: pixabay.com

28 апреля православные верующие вспоминают святого апостола Пуда. Этот праздник в народе прозвали Пудов день.

День Ангела сегодня празднуют Анастасия, Андрей, Виктор, Павел, Петр.

Анастасия означает "возвращение к жизни". Это мечтательные фантазерки, которые боятся не оправдать чьи-то ожидания. Их можно обмануть и обидеть, ведь они беззащитны перед злыми и хитрыми людьми. Анастасия быстро входит в доверие и легко вступает в контакт с людьми. Она может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом.

Имя Андрей походит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Они мужественны, храбрые и человечные. Могут быть настойчивы, категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

Виктор с латыни означает "победитель". Он доверчив, однако не злопамятный - быстро забывает обиды. Эти мужчины любят эмоциональные приключения и опасные путешествия. Профессию выбирают обычную, связанную с чем-то конкретным. Например, водитель, электрик, инженер. Однако они могут добиться успеха как футболисты или стрелки из лука. Виктор хозяйственный и трудолюбивый. Дома сможет починить что угодно.

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С латинского языка имя Павел означает "малый" или "небольшой". Эти мальчики послушны и настойчивы в обучении. Во взрослом возрасте Павел - чуткий и доброжелательный, всегда придет на помощь в трудную минуту. На работе он выкладывается на полную, а с коллегами сдержан но приветливый. В семейной жизни Павел будет надежной опорой для жены. Однако он не сторонник романтики и страсти в выяснении отношений.

Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь много требуют от нее. В частности, ценят верность и преданность.

Святой Пуд - один из 70 апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Он известен также как член Римского Сената.