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понедельник, 23 августа 2021 03:03

День Ангела 23 августа. Душевные поздравления для именинников

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День Ангела 23 августа. Душевные поздравления для именинников
Жаркая погода 23 августа - осень будет теплой. Фото: pinterest.com

23 августа православная церковь чтит память святого Лаврентия. Ему молятся о защите от болезней.

День Ангела сегодня празднуют Роман и Вячеслав.

С латинского языка имя Роман означает "римский", "римлянин". Эти мужчины терпеть не могут однообразия, всегда стремятся новых впечатлений. Они легко влюбляются, часто меняют избранниц. Долго ищут идеальную жену, которая будет во всем удовлетворять. Роман будет образцовым мужем и ответственным отцом.

Имя Вячеслав происходит от древнерусских слов "вяче" - "больше", и "слав" - "слава". Эти мужчины бывают импульсивными и резкими. Иногда подвергаются нападениям гнева. Однако забывают о злобе так же быстро. Много времени Вячеслав уделяет работе, всегда все довдить до конца. В женщинах ценит ум, товара и индивидуальность.

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Поздравления для Романа

Поздравить тебя
Сегодня спешу,
Свои пожелания
Тебе я скажу.

Желаю, Роман,
Чтоб в жизни твоей
Встречалось побольше
Хороших людей.

Желаю, чтоб жил ты
В вихре событий,
Ждал от судьбы
Новых открытий.

Хочу пожелать
Тебе позитива,
Новых дорог
И жизни счастливой.

***

Будь решительным, Роман,
Храбрым, сильным, энергичным,
И пусть деньги в твой карман
Льются речкой безграничной!

И удача, словно ключ,
Двери все тебе откроет,
И в судьбе не будет туч,
Только небо голубое!

А куда же без любви?
Пусть её в достатке будет!
И желания твои
Бог исполнить не забудет!

Поздравления для Вячеслава

Я желаю тебе, Славик,
Чтоб мудрел и богател,
Чтоб всегда был в доме праздник,
Чтобы вкусности ты ел.

Чтоб проблемы на работе
Разрешались в один счет.
Ни одна болезнь здоровье
Пусть ни разу не возьмет.

***

За мечтой своей заветной
Ты всегда лети стремглав,
Я побед желаю ярких
И свершения, Вячеслав.

Силы будут пусть, здоровье,
Деньги водятся всегда,
Сердце греется любовью,
Освещает путь звезда.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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