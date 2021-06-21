День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви

22 июня богатый день на именинников. День Ангела празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария.

Gazeta.ua предлагает узнать историю происхождения этих имен и выбрать яркую открытку для их владельцев.

Имя Александр имеет древнегреческое корни и означает "защитник", "тот, кто уберегает от мужа". Это имя часто встречалось в Древней Греции. В Украине имя Александр также входит в десятку самых популярных имен для мальчиков. В имени есть женский аналог Александра.

Варианты имени в других странах - Алекс в англоязычных странах, Искандер в мусульманских, Алесь у белорусов, Алессандро в Италии.

Имя Кирилл древнегреческого происхождения. С греческого Κύριλλος переводится как "господин", "владыка". В персидском языке есть подобное слово, означающее "солнце". Кирилл - это одно из самых популярных имен для мальчиков в наши дни.

Имя Иван происходит от еврейского имени Йоханан и означает "Милость Божья". Украинская форма имени позаимствована из греческого языка через церковнославянский. Распространено в различных формах в странах, где господствуют аврамических религии.

Другие формы - Иоанн, Иоанн, Джон в англоязычных странах, Иоганн, или Ганс в немецкоязычных странах, Хуан в испаноязычных странах, Жуан в португалоязычных странах, Жан в франкоязычных странах, Ян в западнославянских странах, Джованни в итальянской, Янош в венгерской, Яхья в исламских странах.

Имя Алексейобразовано от древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Соответственно, значение имени Алексей - "защитник".

Формы имени в других языках: Алексиус, Алексис, Алехо, Алессио, Алексиос, Алекси, Алексас. Женские парные имена: Алексина, Алексис, Алексия.

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Имя Мария библейского происхождения. Образовалось оно от древнееврейского имени Мирьям (Мириам) и означает "желанна", "горкая", "беззаботная". Мария - самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса.

С XIV в имя Мария использовалось как компонент мужского имени, как правило, является второй частью. В современной Германии, согласно закону, Мария - единственное женское имя, которое можно использовать в составе мужского. Например, известными носителями такого имени среди мужчин является композитор Карл Мария фон Вебер, поэт Райнер Мария Рильке, писатель Эрих Мария Ремарк.

ЯРКИЕ ОТКРЫТКИ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ

Фото: rivne1.tv

Сегодня, 22 июня, православные верующие почитают память святого Кирилла Александрийского. Он известен как борец за православие, монах-подвижник, богослов и один из отцов церкви. По темпераменту Кирилл Александрийский был борцом. Проявлял себя как властный, импульсивный человек. До последних дней заботился о чистоте христианской веры, стремился к миру и покою для своей паствы.