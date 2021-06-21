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вторник, 22 июня 2021 03:00

День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
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22 июня богатый день на именинников. День Ангела празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария.

Gazeta.ua предлагает узнать историю происхождения этих имен и выбрать яркую открытку для их владельцев.

Имя Александр имеет древнегреческое корни и означает "защитник", "тот, кто уберегает от мужа". Это имя часто встречалось в Древней Греции. В Украине имя Александр также входит в десятку самых популярных имен для мальчиков. В имени есть женский аналог Александра.

Варианты имени в других странах - Алекс в англоязычных странах, Искандер в мусульманских, Алесь у белорусов, Алессандро в Италии.

Имя Кирилл древнегреческого происхождения. С греческого Κύριλλος переводится как "господин", "владыка". В персидском языке есть подобное слово, означающее "солнце". Кирилл - это одно из самых популярных имен для мальчиков в наши дни.

Имя Иван происходит от еврейского имени Йоханан и означает "Милость Божья". Украинская форма имени позаимствована из греческого языка через церковнославянский. Распространено в различных формах в странах, где господствуют аврамических религии.

Другие формы - Иоанн, Иоанн, Джон в англоязычных странах, Иоганн, или Ганс в немецкоязычных странах, Хуан в испаноязычных странах, Жуан в португалоязычных странах, Жан в франкоязычных странах, Ян в западнославянских странах, Джованни в итальянской, Янош в венгерской, Яхья в исламских странах.

Имя Алексейобразовано от древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Соответственно, значение имени Алексей - "защитник".

Формы имени в других языках: Алексиус, Алексис, Алехо, Алессио, Алексиос, Алекси, Алексас. Женские парные имена: Алексина, Алексис, Алексия.

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Имя Мария библейского происхождения. Образовалось оно от древнееврейского имени Мирьям (Мириам) и означает "желанна", "горкая", "беззаботная". Мария - самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса.

С XIV в имя Мария использовалось как компонент мужского имени, как правило, является второй частью. В современной Германии, согласно закону, Мария - единственное женское имя, которое можно использовать в составе мужского. Например, известными носителями такого имени среди мужчин является композитор Карл Мария фон Вебер, поэт Райнер Мария Рильке, писатель Эрих Мария Ремарк.

ЯРКИЕ ОТКРЫТКИ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ

Открытки ко дню Ангела
Фото: rivne1.tv
Открытки ко дню Ангела
Открытки ко дню Ангела
Открытки ко дню Ангела
Открытки ко дню Ангела

Сегодня, 22 июня, православные верующие почитают память святого Кирилла Александрийского. Он известен как борец за православие, монах-подвижник, богослов и один из отцов церкви. По темпераменту Кирилл Александрийский был борцом. Проявлял себя как властный, импульсивный человек. До последних дней заботился о чистоте христианской веры, стремился к миру и покою для своей паствы.

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