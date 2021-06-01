День Ангела 2 июня: кого сегодня поздравляем

2 июня именины празднуют Иван, Никита и Нина. Поздравьте знакомых и близких с Днем Ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение этих имен.
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Имя Иван имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения, означает "Яхве (Бог) смилостивился, помиловал". Ребята с таким распространенным именем могут иметь различный характер. Они могут быть тихими и неприметными, могут быть непоседами и хулиганами. В Иванах возможно сочетание самых разнообразных качеств: силы и слабости, добра и жестокости, нежности и гнева.
Поздравления для Ивана
Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В Именины сегодня я, Ваня,
И главное счастье храни!
Разносторонний очень он
И любознательный без меры.
Иван, кем хочет может стать,
Со всем он справится умело.
Имя Никита древнегреческого происхождения: победитель. Владельцы имени эгоистичны и целеустремленны, выбирают себе цель, идут к ней прямым путем. Не любят, чтобы ими командовали, они настойчивы, упрямы и одновременно, чувствительны и уязвимы. Внешне похожи на мать, характер же у них отцовский.
Поздравления для Никиты
С Днем именин, Никита, Вас
Поздравить я спешу сейчас!
Пусть радуется сердце вновь,
Что к Вам в судьбу пришла любовь!
Желаю Вам счастливых дней,
Пусть радость Вас найдет скорей!
Врагов желаю различать,
Чтоб в жизни не пришлось страдать!
Имя Нина на санскрите означает "правнук", с добавлением буквы "а" выходит "правнучка". Скорее всего, в далеком прошлом люди редко доживали до глубокой старости и успевали увидеть правнуков. Вот и появилось специальное имя для выделения такого события.
Среди народов, живущих в Андах, есть племя кечуа, на языке которых словом Нина называют пламени или горящие головни и женщин тоже. Шумеры этим словом называют дам, а также "нин" составляет часть имени для богов. Мифы сохранили имя родоначальника и Ассирии Ниневии - Нинос. Грузины уважают его по отношению к памяти Ювеналия, принес им новую веру патриарха, так назвал свою племянницу. Они оказывают имени Нина значения "юность".
Поздравления для Нины
Сегодня, Нина, Ваши именины!
И поздравляю с этим Вас сейчас!
С бриллиантами цепями золотыми
Судьба и вера радуют пусть Вас!
Вам жизненного я желаю счастья,
Чтобы любовь удачу берегла!
Чтоб никакие не пришли напасти,
Сердечного, душевного тепла!
2 июня православная церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Перед своей блаженной кончиной в 1378 году митрополит Алексий, святитель Московский, завещал положить тело его в Чудовом монастыре в Кремле и указал место захоронения за алтарем храма. По своему смирением он не хотел быть похороненным в самом храме.
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