День Ангела 2 июня: кого сегодня поздравляем

Сегодня именины празднуют Иван, Никита и Нина. Фото: pixabay.com

2 июня именины празднуют Иван, Никита и Нина. Поздравьте знакомых и близких с Днем Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать происхождение и значение этих имен.

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Имя Иван имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения, означает "Яхве (Бог) смилостивился, помиловал". Ребята с таким распространенным именем могут иметь различный характер. Они могут быть тихими и неприметными, могут быть непоседами и хулиганами. В Иванах возможно сочетание самых разнообразных качеств: силы и слабости, добра и жестокости, нежности и гнева.

Поздравления для Ивана

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

Разносторонний очень он

И любознательный без меры.

Иван, кем хочет может стать,

Со всем он справится умело.

Имя Никита древнегреческого происхождения: победитель. Владельцы имени эгоистичны и целеустремленны, выбирают себе цель, идут к ней прямым путем. Не любят, чтобы ими командовали, они настойчивы, упрямы и одновременно, чувствительны и уязвимы. Внешне похожи на мать, характер же у них отцовский.

Поздравления для Никиты

С Днем именин, Никита, Вас

Поздравить я спешу сейчас!

Пусть радуется сердце вновь,

Что к Вам в судьбу пришла любовь!

Желаю Вам счастливых дней,

Пусть радость Вас найдет скорей!

Врагов желаю различать,

Чтоб в жизни не пришлось страдать!

Имя Нина на санскрите означает "правнук", с добавлением буквы "а" выходит "правнучка". Скорее всего, в далеком прошлом люди редко доживали до глубокой старости и успевали увидеть правнуков. Вот и появилось специальное имя для выделения такого события.

Среди народов, живущих в Андах, есть племя кечуа, на языке которых словом Нина называют пламени или горящие головни и женщин тоже. Шумеры этим словом называют дам, а также "нин" составляет часть имени для богов. Мифы сохранили имя родоначальника и Ассирии Ниневии - Нинос. Грузины уважают его по отношению к памяти Ювеналия, принес им новую веру патриарха, так назвал свою племянницу. Они оказывают имени Нина значения "юность".

Поздравления для Нины

Сегодня, Нина, Ваши именины!

И поздравляю с этим Вас сейчас!

С бриллиантами цепями золотыми

Судьба и вера радуют пусть Вас!

Вам жизненного я желаю счастья,

Чтобы любовь удачу берегла!

Чтоб никакие не пришли напасти,

Сердечного, душевного тепла!

2 июня православная церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Перед своей блаженной кончиной в 1378 году митрополит Алексий, святитель Московский, завещал положить тело его в Чудовом монастыре в Кремле и указал место захоронения за алтарем храма. По своему смирением он не хотел быть похороненным в самом храме.