День ангела 18 ноября: кто сегодня именинник

18 ноября именины празднуют Гаврило, Григорий, Тимофей, Тихон.

Именинами называют еще день ангела. В этот день почитают святого покровителя, имя которого носит человек.

Gazeta.ua предлагает узнать значение сегодняшних имен.

Имя Гаврило дословно с древнееврейского переводится "Господь Божий", "Господь от Бога", "Божий Правитель". Гаврило – принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и искренний мужчина.

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим.

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "почитать бога".

Имя Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "талан" или "судьба".

Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твоё – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления тёплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

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Фото: ogo.ua

В православной церкви 18 ноября почитается память Иона, который был святым и архиепископом Львовским и Великоновгородским (игуменом Отенской пустыни). После смерти святого возле его гроба совершалось большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине уверовали во Христа.