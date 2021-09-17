День Ангела 17 сентября. Поздравления для именинников в стихах и прозе

Сегодня православные христиане почитают икону Пресвятой Богородицы. Фото: pinterest.com

Православная церковь 17 сентября вспоминает икону Божьей Матери. Она также известна как Неопалимая Купина.

День Ангела сегодня празднуют Николай, Иван, Василий и Михаил.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

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Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Имеет логический склад ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

Поздравления для Николая:

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Поздравления для Ивана:

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико - это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

Поздравления для Василия:

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Поздравления для Михаила:

Прими мои самые искренние поздравления с Днём твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего ангела, но он точно где-то рядом. Вспомни, сколько раз приходилось тебе грустить, но всегда эта грусть проходила, ангел отгонял её крылом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днём Ангела!

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.