День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами

14 ноября день ангела отмечают Денис, Иоанн, Федор, Елизавета, Ульяна. Поздравьте близких и друзей с праздником.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.
Имя Денис происходит от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежит богу Дионису".
Имя Иоанн происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостивый", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Имя Федор происходит от греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Имя Елизавета образовано от древнееврейского имени Елишеба – "почитающего Бога".
Имя Ульяна – это русская форма имени Юлия. Трактуется как "пушистая".
Поздравления для именинников
***
С Днём Ангела тебя я поздравляю,
Желаю тебе всяких земных благ,
И чтобы Ангел летел не отставая,
Чтоб охранял и было только так!
Ведь это он нас от всего спасает,
И бережёт нас для своих родных,
Лишь только он дорогу твою знает,
Лишь только он, святейший, из святых!
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
***
Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет Тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.
***
Поздравляем, дорогой,
Мы с днём ангела тебя!
и желаем все любя:
Чтобы твой святой хранитель,
Именем чьим назван ты,
Посещал твою обитель
И хранил от суеты!
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14 июля православная церковь чтит память святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Их чествуют как покровители святости и нерушимости христианского брака и семейной жизни. Кроме того, они являются покровителями и детей.
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