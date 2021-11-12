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воскресенье, 14 ноября 2021 03:06

День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
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14 ноября день ангела отмечают Денис, Иоанн, Федор, Елизавета, Ульяна. Поздравьте близких и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.

Имя Денис происходит от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежит богу Дионису".

Имя Иоанн происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостивый", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Имя Федор происходит от греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Имя Елизавета образовано от древнееврейского имени Елишеба – "почитающего Бога".

Имя Ульяна – это русская форма имени Юлия. Трактуется как "пушистая".

Поздравления для именинников

***

С Днём Ангела тебя я поздравляю,

Желаю тебе всяких земных благ,

И чтобы Ангел летел не отставая,

Чтоб охранял и было только так!

Ведь это он нас от всего спасает,

И бережёт нас для своих родных,

Лишь только он дорогу твою знает,

Лишь только он, святейший, из святых!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

***

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

***

Поздравляем, дорогой,

Мы с днём ангела тебя!

и желаем все любя:

Чтобы твой святой хранитель,

Именем чьим назван ты,

Посещал твою обитель

И хранил от суеты!

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Фото: pinterest.ru

14 июля православная церковь чтит память святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Их чествуют как покровители святости и нерушимости христианского брака и семейной жизни. Кроме того, они являются покровителями и детей.

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