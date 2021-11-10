День ангела 11 ноября: сегодня именины празднуют владельцы 15 имен

11 ноября именины празднуют Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария.

Именины – это христианский праздник. Считается, что если человек не крещен, то его душа не оберегается хранителем с небес. После священного обряда крещения Господь посылает нам защитника, а дата нашего крещения символизирует духовное рождение личности.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твоё – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления тёплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

***

Имя ребенку дается родителями.

Бог каждому назначает ангела-хранителя.

С этого момента имя человека во

многом определяет его судьбу.

Важно содержать свое имя -

этот "божественный код" - в чистоте духовной.

И тогда ангел-хранитель будет благоволить

и поддерживать человека.

Счастья тебе, наш дорогой именинник!

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Автор: pixabay.com Именины празднуют Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария

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