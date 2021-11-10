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четверг, 11 ноября 2021 03:00

День ангела 11 ноября: сегодня именины празднуют владельцы 15 имен

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11 ноября именины празднуют Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария.

Именины – это христианский праздник. Считается, что если человек не крещен, то его душа не оберегается хранителем с небес. После священного обряда крещения Господь посылает нам защитника, а дата нашего крещения символизирует духовное рождение личности.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя нынче солнечный свет.
Имя твоё – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Праздничный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, мира открытие,
Ярких цветов ароматный букет.
Пусть поздравления тёплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.

***

Имя ребенку дается родителями.
Бог каждому назначает ангела-хранителя.
С этого момента имя человека во
многом определяет его судьбу.
Важно содержать свое имя -
этот "божественный код" - в чистоте духовной.
И тогда ангел-хранитель будет благоволить
и поддерживать человека.
Счастья тебе, наш дорогой именинник!

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Автор: pixabay.com
  Именины празднуют Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария
Именины празднуют Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария

11 ноября в церкви чествуют христианскую преподобномученицу Анастасию Римскую. Ее медленно пытали за веру в Иисуса Христа.

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