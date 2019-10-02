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среда, 02 октября 2019 15:38

"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ

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&quot;Демарш Украины и любовь Макрона к Путину&quot; - эксперт о новой сессии ПАСЕ
Владимир Горбач: ПАСЕ вернула Россию и тем самым показала свое бессилие и эрозию собственного статуса. Фото: Захид.нет

Украинская делегация не будет участвовать в новой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она начался 30 сентября во Страсбурге и продлится пять дней. На прошлой неделе обновился состав делегации Украины и сразу объявили, что она не будет частью осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России, которое состоялось в июне. В этом нас поддержали еще четыре страны - Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Их делегации не участвовали в открытии осенней сессии ПАСЕ и праздновании 70-летия Совета Европы.

Запад постепенно берет курс на сближение с Россией. При таких условиях должны искать себе союзников.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горнбач.

Правильно ли действует Украина, отказываясь участвовать в сессии ПАСЕ?

- Наша делегация действует последовательно. Ведь причиной такой позиции была предварительная июньская сессия ПАСЕ. Тогда организация решила вернуть Россию без выполнения ею каких-либо требований. Фактически состоялась моральная капитуляция Совета Европы. Украинская сторона осуществила демарш в знак протеста. Тогда даже отозвали постоянного представителя о Совете Европы Дмитрия Кулебу. Поэтому сейчас просто видим продолжение той линии, которая началась летом.

Очень важно, что это - не единичные действия Украины. Они скоординированные с партнерами, которые разделяют нашу позицию в вопросе возвращения РФ. Это - демонстрация общей политики.

На базе ПАСЕ создали постоянную группу "Балтик +". Она включает Украину, Литву, Латвию, Екстонию и Грузию. Что это может дать?

- Это - проявление определенной международной солидарности других стран с нами. Именно Украина сейчас является главной и самой большой жертвой российской агрессии. Группа фактически консолидируется вокруг позиции Киева и это ее существенно усиливает. Если бы мы были одни и говорили от своего имени, такие заявления были бы значительно менее эффективными. Однако когда несколько стран совместно выражают какую-то позицию или протест, к этому стоит прислушаться. Очень часто проукраинскую позицию еще разделяют депутаты от Польши. И наш голос в ПАСЕ звучит более громко.

Надо изучить голосование, когда решали возвращать РФ право голоса в ПАСЕ. Это решение далеко не было единодушным. Стоит привлекать на свою сторону тех, голосовал против или хотя бы не поддерживал это решение. В каждой делегации можно найти союзника или единомышленника. Это не обязательно должно быть большинство ее состава. Должны работать над этим. В первую очередь надо обратить внимание на Северную Европу и постсоветское пространство. Этим странам близки в понимании те проблемы, которые сейчас болят Украине.

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Как сейчас можно оценить наши позиции в Парламентской ассамблее Совета Европы с учетом того, что состав нашей делегации обновился?

- С одной стороны глава делегации - Елизавета Ясько - является новым человеком во всех отношениях. Она не имеет опыта работы в политике. Это не является нашей сильной стороной. Ведь человеку придется потратить некоторое время, чтобы научиться, войти в курс дел. Но в составе делегации остались те, кто там работает не первый созыв. Например, Сергей Соболев, который является опытным депутатом, который не пропустил ни одного созыва со времен независимости. Очень давно работает в составе делегации ПАСЕ. Поэтому новой руководительнице есть с кем посоветоваться. Также присутствует Алексей Гончаренко, который работал в предыдущей делегации.

Насколько для Украины важна работа в ПАСЕ?

- Сейчас эта организация теряет свою важность. Она дискредитирует себя собственными же действиями. Авторитет ПАСЕ базировался на тематике защиты прав человека. Совет Европы - самый высокий профильный орган, который занимается этими вопросами. Когда в мире тема прав человека была актуальной, ПАСЕ была гораздо важнее на международной арене и имела больший авторитет. Сейчас мировое право размывается в первую очередь из-за действий России. И тематика прав человека перестает быть приоритетной. На нее начинают закрывать глаза. Именно так произошло на июньской сессии. ПАСЕ вернула Россию и тем самым показала свое бессилие и эрозию собственного статуса. Состоялась девальвация значение организации в современном мире.

Во время выступления на сессии ПАСЕ президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что полностью поддерживал возвращение Россию. О чем это говорит?

- Эта позиция Макрона не нова. Именно благодаря политике Франции и Германии россиян вернули. Это - признак того, что Западный мир находится на той стадии, когда готов мириться с Путиным и делать вид, будто не замечают российской агрессии. Макрон ездил в Россию на чемпионат по футболу без каких-либо угрызений совести. Он регулярно проявляет свою любовь к Путину, встречаясь с ним на Лазурном побережье. Видим, что позиция Франции по санкции не являются серьезной. Европейские лидеры хотят поддерживать связь с Путиным. Хотят помириться с Кремлем, и делать вид, что проблемы российской имперской политики не существует. Мол, все попытки Запада повлиять на РФ через отраслевые, экономические или персональные санкции не принесли пользы. А делать что-то больше, дальше идти этой дорогой западные лидеры не готовы.

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Чем будет заниматься российская делегация в ПАСЕ? Ее деятельность будет вредить Украине?

- Россияне будут уничтожать авторитет ПАСЕ изнутри. Будут тролить, издеваться над теми, кто вернул им право голоса. Изберут Украину и ее союзников себе мишенью и будут уничтожать здравый смысл, издеваясь и дискредитируя наши позиции на международной арене.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление из-за отсутствия украинской делегации на осенней сессии.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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