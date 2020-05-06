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среда, 06 мая 2020 09:45

Дело Стерненко: ультрас "Шахтера" поддержали активиста и удалили пост

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Ультрас "Шахтера" выступили в поддержку бывшего главы одесского Правого сектора и активного участника Евромайдана Сергея Стерненко.

Соответствующий пост был опубликован на странице фанатов футбольной команды в Facebook. Но через несколько часов был удален.

"С удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону по сравнению с курсом, который был отвоеван народом Украины на Евромайдане и в войне с Россией. Особое внимание уделяем маркерным делам, касающимся граждан Украины, которые системно противостоят пророссийским силам. Одно из таких - дело общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко", - было сказано в сообщении.

Автор: ua.tribuna.com
  Ультрас «Шахтера» выступили на активиста Сергея Стерненка   на странице фанатов футбольной команды в Facebook. Но через несколько часов пост был удален
Ультрас «Шахтера» выступили на активиста Сергея Стерненка   на странице фанатов футбольной команды в Facebook. Но через несколько часов пост был удален

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Другое маркерное дело для ультрас "Шахтера" - дело российского террориста и коллаборанта Романа Лягина. Он один из руководителей и проводников российской оккупации Донецкой и Луганской областей. Дело Лягина разваливается в судах, а по сути, саботируется. Существует вероятность, что Лягин не получит наказание, которое заслуживает, и хуже того - выйдет на свободу.

"Расцениваем дело Стерненко как наступление на украинцев с активной гражданской позицией, а развал дела Лягина - как попустительство антиукраинским силам", - подчеркнули в заметке.

Также ультрас "Шахтера" обратились ко всем фанатским движениям Украины с призывом внимательно следить как за общественно-политическими событиями в целом, так и конкретно за этими двумя делами.

На Сергея Стерненко было совершено 3 нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда на него напали 2 мужчин. В результате инцидента один из нападавших погиб, а сам Стерненко и второй нападавший были ранены. 7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту, который смертельно ранил нападавшего, объявят в любом случае.

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06
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