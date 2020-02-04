"Дело Шеремета" бьет по президенту Зеленскому

Геннадий Друзенко: Авакову нужен Владимир Александрович как носитель рейтинга. Фото: Апостроф

Защита подозреваемых пытается донести до Банковой: если министр МВД выиграет это дело, через год Зеленский будет президентом в государстве Авакова.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Владимира Александровича втянули в эту игру. Она его ослабляет. Аваков хочет стать не первым, но и не вторым в стране", - считает эксперт.

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Аваков уже выходит за пределы компетенции, говорит Геннадий Друзенко.

"Собирает послов, говорит об экономике, реинтеграци и- то есть вещах, которые далеко за пределами компетенции министра. Аваков имеет больше ресурсов и реальной власти, чем Зеленский. Но он крайне непопулярен. Ему нужен Владимир Александрович как носитель рейтинга", - добавляет он.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.