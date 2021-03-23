Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Суд оставил Антоненко под стражей. Фото: Facebook

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей до 21 мая ветерана боевых действий на Донбассе Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Защита Антоненко ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на другую меру пресечения, который не предусматривает пребывания в СИЗО. В частности - домашний арест. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Во время заседания, Антоненко находился в стеклянном боксе. Адвокаты просили суд, чтобы его выпустили из бокса, чтобы облегчить участь в процессе и общения с защитниками, однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства.

"Беспредел, полнейший беспредел. Невинные люди, которые вообще не имеют никакого отношения к преступлению. Нет слов. Просто позор. Позор МВД, позор Авакова, Геращенко ", - так отреагировала на решение суда иметь Антоненко.

20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.