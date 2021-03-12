Дело ПриватБанка: после задержания Яценко переписал на семью миллионы

23 февраля на дочь Яценко, Анну, перешли крупные активы в 2 аграрных компаниях. Фото: "УНИАН"

Экс-первый заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко сумел переписать часть своего имущества на семью уже после официального задержания детективами НАБУ.

Вечером 22 февраля и в течение следующего дня он переписал на гражданскую жену и дочь десятки млн грн, которыми владел через доли в компаниях, сообщает "Следствие.Инфо".

"В частности, речь идет об ООО "Финтех бенд" - компании, которая создавала Монобанк. К гражданской жене Яценко перешли его корпоративные права на долю в этой компании размером 172 тыс. грн. Также она получила его долю размером 488 тыс. грн в компании "Эстейт сити" и 162 тыс. грн в фирме "Эйси диси процессинг". Это происходило в то время, пока задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. Компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания", — говорится в расследовании.

23 февраля на дочь Яценко, Анну, тоже перешли крупные активы в 2 аграрных компаниях. В частности, дочке полностью перешла фирма "Ульяновка агро", а это 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей. В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". Анне Яценко перешла и доля компании в размере 32,5 млн грн, в собственности которой 28 объектов недвижимости, 2 483 земельные участки и 64 автомобиля.

Обычно в таких делах НАБУ накладывает предварительный арест на имущество задержанных, а затем обращается в Высший антикоррупционный суд, который решает, арестовывать ли имущество на постоянной основе. В пресс-службе НАБУ журналистам ответили, что детективы заранее не инициировали наложение временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов. В то же время в НАБУ сообщили, что им удалось арестовать имущество, которое непосредственно принадлежало Яценко, то есть 8 жилых домов, 2 квартиры, 20 земельных участков, 6 автомобилей и 1 судно.

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Яценко подозревают в незаконном присвоении имущества. Около полудня 22 февраля в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором ексзаступник хотел сбежать из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского. В начале 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по искам ряда екстопменеджерів и ексакціонерів Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, который владел миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.