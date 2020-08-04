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вторник, 04 августа 2020 18:46

Дело Новака: в Польше задержали предпринимателя

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Дело Новака: в Польше задержали предпринимателя
В Польше задержали предпринимателя. Фото: РБК

Польские правоохранители задержали местного предпринимателя Александера Д. по делу бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

Его связывают с компанией, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт автодороги в Украине, передает "Польское радио".

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. - это лицо, представляющее польскую компанию и которое хотело получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", - сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

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Об очередных задержаниях по этому делу прокуратура не сообщила.

В Польше центральное антикоррупционное бюро задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег.

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Дата
04
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