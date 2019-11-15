Дело Гонгадзе почти безнадежное. По Шеремета поборемся - генпрокурор Рябошапка

Рассказали о делах об убийстве Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Фото: obozrevatel.com

Дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе мало шансов на раскрытие. Однако дело об убийстве Павла Шеремета в ближайшее время прийти к финалу.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН.

"Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, много было потеряно, много было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается ", - прокомментировал по делу Гонгадзе.

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Также отметил, что в ближайшее время раскрыть дело об убийстве Шеремета

Посольство США в Украине призывает расследовать убийства Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов.